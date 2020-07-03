Sabancı Vakfı Beşinci Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı
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Sabancı Vakfı Beşinci Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

Sabancı Vakfı'nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın 2020 yılı başvuruları başladı.

Sabancı Vakfı Beşinci Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı
03.07.2020 09:48 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:51

"İklim Değişikliğini Kim Çekiyor?" sloganı ile beşincisi gerçekleştirilecek Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın teması "Değişen İklimler, Değişen Hayatlar" olarak belirlendi. Bu yıl Kısa Film Yarışması'na başvurular 20 Kasım tarihine kadar yapılabilecek.

İnsan müdahalesi ile gerçekleşen iklim değişikliğinin medeniyetleri büyük bir bilinmezliğe sürüklediğine dikkat çeken Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "İklim değişikliği biyoçeşitliliğin azalması, deniz ve kıyı ekosistemlerinin bozulması, kuraklık ve çölleşme, gıda güvenliğinin tehlike altında olması ve kitlesel göçlerin artması gibi birçok çevresel ve sosyal soruna yol açıyor. Doğaya, toprağa ve atmosfere bıraktığımız etkileri düşünmeden hareket etmeye devam ettiğimiz takdirde hayatlarımızın değişmesi kaçınılmaz olacak. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve bu değişime uyum sağlamak için harekete geçmeliyiz" dedi.

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ile toplumsal sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için sanatın gücünü kullandıklarını belirten Nevgül Bilsel Safkan, "İklim değişikliğinin dünya genelinde yarattığı problemlere ek olarak, içinde yaşadığımız Akdeniz Havzası, dünyada bu değişikliklerden en fazla etkilenecek bölgelerin başında geliyor. Örneğin; Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre 2019 yılı 935 adet meteorolojik afet ile en fazla ekstrem olay yaşanan yıl olmuş ve kaydedilen bu afetler %36 ile şiddetli yağış/sel ve %27 ile fırtına olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler bize iklim değişikliği etkilerinin ciddiyetini gösteriyor. Günlük hayatlarımızda birey olarak bu sorundan etkilenmediğimizi düşünüp sorunu görmezden gelmek yerine iklim değişikliği ve bununla birlikte değişen hayatlarımız konusunda bilinçlenmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle bu yıl Kısa Film Yarışmamızın temasını 'Değişen İklimler, Değişen Hayatlar' olarak belirledik. Sinemacıları, iklim değişikliğinin nedenlerini, hayatımızdaki etkilerini ve bu konuda yapılması gerekenleri beyaz perdeye taşımaya davet ediyoruz. Sanatın dönüştürücü gücü ve yönetmenlerin yaratıcı bakış açısı ile toplumda iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz" dedi.

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın sosyal sorunları farklı ve yaratıcı bir şekilde ele alan sinemacılar için fırsatlarla dolu bir platform olduğuna dikkat çeken Kısa Film Yarışması Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan, "Bu yıl beşincisi gerçekleşecek olan yarışma, aynı zamanda sinemacılar için önemli fırsatların olduğu bir platform özelliği taşıyor olması açısından çok önemli. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması, ilk yılından itibaren temaya uygun yeni üretilen filmlerin yaratıcılarını odak noktasına koyarak, üretilen filmlerin geniş kitlelerle buluşmasını ve kesintisiz iletişimle yarışmacıların profesyonel yolculuklarına önemli bir başlangıç oluşturmayı hedefledi. Geçtiğimiz 4 yılın finalistlerinin başarıları ile mutlu olurken, filmlerin Türkiye'de ve dünyanın önemli festivallerinde, etkinliklerinde gösteriliyor olması bunun önemli bir göstergesi olmaktadır. Dünyanın çok farklı bir dönemden geçtiği şu günlerde sinemacılara çok fazla iş düşüyor ve bu yılın temasının da bu açıdan çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Şimdiden gelecek olan filmler için heyecan ve merak içerisindeyim."

Son başvuru tarihi 20 Kasım

Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması için başvurular 20 Kasım 2020'ye kadar devam edecek. Yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve iklim değişikliği konusunu ele alması gerekiyor. Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10 en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak.

Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) ve/ veya yapımcısından en az birisinin T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olması gerekiyor. Bir kişinin birden fazla eser ile başvurabileceği yarışmaya daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler kabul edilecek. Eser sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması gerekiyor.

Kaynak: Bültenler

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