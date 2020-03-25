Şaban Oğlu Şaban filmi konusu nedir? Şaban Oğlu Şaban oyuncuları ve Şaban Oğlu Şaban özeti!
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Şaban Oğlu Şaban filmi konusu nedir? Şaban Oğlu Şaban oyuncuları ve Şaban Oğlu Şaban özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Şaban Oğlu Şaban filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Şaban Oğlu Şaban filmi hakkında Şaban Oğlu Şaban konusu, Şaban Oğlu Şaban özeti ve Şaban Oğlu Şaban oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Şaban Oğlu Şaban filminin detayları…

25.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:59
Şaban Oğlu Şaban filmi konusu nedir? Şaban Oğlu Şaban oyuncuları ve Şaban Oğlu Şaban özeti!

Şaban Oğlu Şaban filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Şaban Oğlu Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği Şaban Oğlu Şaban konusu nedir, Şaban Oğlu Şaban oyuncuları kimler ve Şaban Oğlu Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİNİN ÖZETİ

Şaban Oğlu Şaban, aynı yerde askerlik yapan iki arkadaş Şaban ve Ramazan'ın askerlik esnasında ve sonrasında başlarına gelen rastlantısal olaylara karşı verdikleri tatlı mücadeleye odaklanır. Şaban'ın sakarlıkları yüzünden komutan Hüsamettin defalarca yaralanmış, iyice çileden çıkmıştır. Askerlik bittiğinde, bir gazinoda çalgıcı olarak işe giren ikili, tesadüf eseri bir suçlunun yakalanmasını sağladıklarında Nazır Paşa tarafından gizli polis olarak atanırlar. Nazır Paşa ve ailesini ziyaret ettikleri bir gece, Paşa'nın damadının eski komutanları Hüsamettin çıkmasıyla zor anlar yaşarlar. Fakat sadece bu da değildir! Aynı gece evden çalınan elmas, ortalığı iyiden iyiye karıştırır. Tatlı sakar ikili elması bulabilecek midir?

ŞABAN OĞLU ŞABAN OYUNCULARI VE KADROSU

• Şaban - Kemal Sunal: Saftirik, sakar ve patavatsız bir asker. Ramazan'la çok iyi bir dostluk kurmuştur. Filmin ana karakteri.

• Ramazan - Halit Akçatepe: Şaban'ın en iyi arkadaşı, Şaban'dan daha akıllı, ama biraz uyanık bir asker.

• Hüsamettin - Şener Şen: Şaban ve Ramazan'ın kumandanı, sivil hayatta bir polis. Şaban'ın yüzünden hep yaralanmıştır. Nazır Paşa'nın damadı.

• Hala/Tavuk Teyze - Adile Naşit: Tavuk gibi gıdaklayan, Nazır Paşa'nın kız kardeşi. Kümeste sakladığı elması kaybolmuştur. Ancak onu 'Nazır Paşa' - Sıtkı Akçatepe çalmıştır.

• Nazır Paşa - Sıtkı Akçatepe: Tavuk Teyze'nin erkek kardeşi, Şaban ve Ramazan'a gizli polis görevi vermiştir.

• Safinaz - Ayşen Gruda: Şaban'a aşık olan, kocası olmayan, Şaban'la evlenmek isteyen Nazır Paşa'nın en küçük kızı.

• Nigar - Ayben Erman: Şarkıcı, Hüsamettin, Ramazan ve Şaban ona deli gibi aşıklardır. Dostu da Kadırgalı Eşref'dir.

• Kadırgalı Eşref - Dinçer Çekmez: Bir psikopattır. Herkesi bıçaklamaktan aşırı zevk alır. Hüsamettin onu yakalayamaz; ancak Şaban ve Ramazan onu yakalarlar.

• Selma - Sevda Aktolga: Nazır Paşa'nın evinin hizmetçisidir. Şaban ve Ramazan hem ona, hem de Nigar'a aşıklardır.

• Binnaz - Sevil Üstekin: Hüsamettin'in karısı, Nazır Paşa'nın ikinci büyük kızı.

• Yunus Kaptan - Şevket Altuğ: Konuları çok uzatan, bu yüzden Şaban ve Ramazan'ın başına bela olan Nazır Paşa'nın diğer damadı.

• Yunus Kaptanın Eşi - Güler Ökten: Nazır Paşa'nın en büyük kızı. Ramazan'a elması Binnaz'ın çaldığını söylemiştir. O yüzden Binnaz ona çok kızmıştır.

• Neşet - Necdet Yakın: Nazır Paşa'nın kardeşi. Gözleri çok zayıf görür ve etraftaki bayanları sürekli taciz eder.

• Sünnetçi Surullah Canyakmaz - İhsan Yüce

• Eşref'in adamı - Tevfik Şen

• Polis - Ergin Orbey

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Osman DEMİR
SEO Editörü

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