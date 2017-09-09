Şaban Oğlu Şaban" Filmi Bursa'da Gerçek Oldu

Bursa'da, sevgilisinin evini gözetlemek için çarşaf giyen genç polis tarafından gözaltına alındı.



Merkez Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen 21 yaşındaki bir genç, sevgilisinin evini gözetlemek için çarşaf giydi. Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen polis, genci gözaltına aldı. Kimlik sorgusunun ardından genç serbest bırakıldı. Gencin, "Sevgilimin evini gözetlemek için çarşaf giydim" dediği öğrenildi.



Yaşanan bu olay, "Şaban Oğlu Şaban" filminde Kemal Sunal ile Halit Akçatepe'nin çarşaf giydiği sahneyi akıllara getirdi. - BURSA