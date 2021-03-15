Şaban ayının her 10 gününün zikirleri nelerdir? Şaban-ı Şerif ayının ilk, orta ve son on günlerinin zikri!

Mübarek üç ayların ikincisi Şaban ayında zikir çekmek çok sevaptır. Mübarek Şaban-ı Şerif ayının ilk 10 gününde, orta 10 gününde ve son 10 gününde her gün yüz kere çekilecek zikirler mevcuttur. Peki, Şaban ayında çekilecek zikirler nelerdir? Şaban ayı zikirleri haberimizde!

Alimler Şaban ayında zikir çekmeyi tavsiye etmişlerdir. Bu zikirlerin başında da 100'er kere çekilecek 3 farklı zikir vardır. Şimdi sizlere bunu paylaşalım.

ŞABAN AYININ HER ON GÜNÜNÜN ZİKİRLERİ

Şa'ban-ı Şerif ayının her 10 gününde bazı zikirleri okumak müstehab sayılmıştır. Bu zikirler şöyledir:

İlk 10 gününde (14 Mart 2021 Pazar - 23 Mart 2021 Salı günleri arasında) her gün 100 kere:

[Ya Latîf]

("Ey (kullarına karşı lütufkar olan) Latîf!")

İkinci 10 gününde (24 Mart 2021 Çarşamba - 2 Nisan 2021 Cuma günleri arasında) her gün 100 kere:

[Ya Azîz]

("Ey (hiç mağlup olmayacak yegane güce sahibi) Azîz!")

Üçüncü 10 gününde (3 Nisan 2021 Cumartesi - 12 Nisan 2021 Pazartesi günleri arasında) her gün 100 kere:

[Ya Rezzâg]

("Ey (bolca rızık ihsan eden) Rezzâk!")

diye zikredilir.

Ek olarak 100 kere çekilen bu zikirlerden sonra aşağıdaki dua okunur:

[Allahümme yâ kâmilellutf, Yâ hafiyyeleltâf, Tedaraknî bilutfikelhafiyyi verhamnî veehlî velmü'minîne tehte sürâdigâti ızzik.]

Bunu yapan kişinin isteğinin gerçekleşmesi hususunda Allah-u Te'ala ona yardım eder.

(Kaynak : el-Hâcce Dürriyye Halil el-Hurfân, el-Fevâidü'l-İlâhiyye el-vâride 'an Hayri'l-Beriyye)

(Teşekkür : Bu zikirlerin tariflerini, hadisleri ve ibadetlerin yapılışını Arapça'dan çeviren, günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

2021 ŞABAN AYI BİRİNCİ, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ 10 GÜNLERİ NE ZAMAN?

Şaban ayında ilk 10 günü, orta 10 günü ve son 10 günü her gün 100'er defa farklı zikirler çekiliyor. 2021 yılına göre bunları gün gün paylaşalım.

Şaban Ayı 2021 ilk 10 günü ne zaman : 14 Mart Pazar - 23 Mart Salı

Şaban Ayı 2021 ikinci 10 günü ne zaman : 24 Mart Çarşamba - 2 Nisan Cuma

Şaban Ayı 2021 üçüncü 10 günü ne zaman : 3 Nisan Cumartesi - 12 Nisan Pazartesi

ŞABAN AYI 2021 İLK 10 GÜNÜ (14 MART-23 MART) ARASI ZİKRİ

Şaban ayının ilk 10 gününde 100 kere [Ya Latîf] zikri çekiliyor.

ŞABAN AYI 2021 İLK 10 GÜNÜ (24 MART-2 NİSAN) ARASI ZİKRİ

Şaban ayının ikinci 10 gününde 100 kere [Ya Azîz] zikri çekiliyor.

ŞABAN AYI 2021 İLK 10 GÜNÜ (3 NİSAN-12 NİSAN) ARASI ZİKRİ

Şaban ayının üçüncü 10 gününde 100 kere [Ya Rezzâg] zikri çekiliyor.