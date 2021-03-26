Şaban ayının 13, 14, 15. günleri ve oruçları ne zaman? Cuma, Cumartesi ve Pazar günü oruç var mı?

Mübarek 3 ayların ikincisi olan Şaban ayında 13 14 ve 15. günler oruç tutmak çok sevaptır. Hicri ayların 13. 14. 15. günlerine Eyyâm-ı biyd günleri denir ve bu günleri oruçlu geçirmek oldukça faziletlidir. Peki 2021 yılı için Şaban-ı Şerif ayında Eyyâm-ı biyd günleri ne zaman? Şaban ayının 13, 14, 15. günleri ve oruçları ne zaman? Cuma, Cumartesi ve Pazar günü oruç var mı?

Şaban ayının 13. 14. ve 15. günlerinin tarihleri merak ediliyor. Peki Şaban ayı 13 14 15'i ne zaman? Hangi tarihlerde oruç tutuluyor? Oruç tutmanın sevabı nedir? Tüm hadisi şerifler haberimizde...

ŞABAN AYININ 13. 14. VE 15. GÜNLERİ NE ZAMAN?

Şaban ayının 13. günü 26 Mart, 14. günü 27 Mart ve 15. günü ise 28 Mart tarihine denk gelmektedir.

Şaban ayı 13. günü : 26 Mart 2021 Cuma

Şaban ayı 14. günü : 27 Mart 2021 Cumartesi

Şaban ayı 15. günü : 28 Mart 2021 Pazar

ŞABAN AYININ 13. 14. VE 15. GECELERİ HANGİ TARİHE DENK GELİR?

Şaban Ayı 13. gecesi : 25 Mart'ı 26 Mart'a bağlayan gece

Şaban Ayı 14. gecesi : 26 Mart'ı 27 Mart'a bağlayan gece

Şaban Ayı 15. gecesi : 27 Mart'ı 28 Mart'a bağlayan gece

ŞABAN-I ŞERİF EYYÂM-I BİYD ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Eyyâm-ı Biyd günleri Hicri ayların 13. 14. ve 15. günlerine denir. Haliyle Şaban ayının Eyyâm-ı Biyd günleri bu sene 26 Mart Cuma, 27 Mart Cumartesi ve 28 Mart Pazar tarihlerine denk geliyor. Yani yarından itibaren Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 13. 14. ve 15. günler sayılmaktadır. Bu günlerde oruç tutmak oldukça faziletlidir.

Eyyâm-ı Biyd günlerinin 2021 yılı Şaban ayı tarihleri şu şekilde:

Şaban ayı 13. günü : 26 Mart 2021 Cuma

Şaban ayı 14. günü : 27 Mart 2021 Cumartesi

Şaban ayı 15. günü : 28 Mart 2021 Pazar

ŞABAN-I ŞERİF EYYÂM-I BİYD ORUCU HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER VE FAZİLETİ

1-) Huseyn ibni Ali ibni Ebi Talib (Radıyallahu Anhüma)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

" Eyyam-ı biyd (her ayın 13, 14 ve 15. gününün) oruçlarının ilk günü 3 bin senenin, 2. günü 10 bin senenin, 3. günü ise 18 bin senenin orucuna denk olur. "

(Kaynak : İbnü Şâhîn, et-Terğib fi fezâili'l-a'mâl)

2-) Enes (Radıyallahu Anh) 'dan merfuan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

" Herhangi bir aydan 13, 14 ve 15. günler olan, eyyam-ı biydı oruçlu geçirene, Allah-u Te'ala, 1. gününde 10 bin sene, 2. gününde 100 bin sene, 3. gününde ise 300 bin senelik ecir verir. "

(Kaynak : Ebu'l-Kasım el-Hüseyn, el-Emâlî, es-Süyûti - İbnü Asâkir, el-Emâlî)

(Teşekkür : Bu hadisleri, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını günümüze ulaştıran, Arapça'ya çeviren ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)