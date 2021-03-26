Şaban ayı Eyyâm-ı Biyd oruçları ne zaman? 2021 Şaban ayı 13. 14. 15. günleri hangi güne denk geliyor? Eyyamı Biyz orucu faziletleri nelerdir?

Mübarek 3 ayların ikincisi olan Şaban ayında 13 14 ve 15. günler oruç tutmak çok sevaptır. Hicri ayların 13. 14. 15. günlerine Eyyâm-ı biyd günleri denir ve bu günleri oruçlu geçirmek oldukça faziletlidir. Peki 2021 yılı için Şaban-ı Şerif ayında Eyyâm-ı biyd günleri ne zaman?

Mübarek 3 aylarda tutulması teşvik edilen oruçlardan birisi Eyyâm-ı biyd oruçlarıdır. Eyyâm-ı biyd Hicri aylarında 13. 14. ve 15. günlerine denilmektedir. Peki 2021 yılı içerisinde Şaban ayında Eyyâm-ı biyd oruç günleri hangi güne denk geliyor? Tarihleri belli mi? Cevaplar haberimizde.

ŞABAN-I ŞERİF EYYÂM-I BİYD ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Eyyâm-ı Biyd günleri Hicri ayların 13. 14. ve 15. günlerine denir. Haliyle Şaban ayının Eyyâm-ı Biyd günleri bu sene 26 Mart Cuma, 27 Mart Cumartesi ve 28 Mart Pazar tarihlerine denk geliyor. Yani yarından itibaren Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 13. 14. ve 15. günler sayılmaktadır. Bu günlerde oruç tutmak oldukça faziletlidir.

Eyyâm-ı Biyd günlerinin 2021 yılı Şaban ayı tarihleri şu şekilde:

Şaban ayı 13 . günü : 26 Mart 2021 Cuma

. 26 Mart 2021 Cuma Şaban ayı 14. günü : 27 Mart 2021 Cumartesi

27 Mart 2021 Cumartesi Şaban ayı 15. günü : 28 Mart 2021 Pazar

ŞABAN-I ŞERİF EYYÂM-I BİYD ORUCU HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER VE FAZİLETİ

1-) Huseyn ibni Ali ibni Ebi Talib (Radıyallahu Anhüma)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

" Eyyam-ı biyd (her ayın 13, 14 ve 15. gününün) oruçlarının ilk günü 3 bin senenin, 2. günü 10 bin senenin, 3. günü ise 18 bin senenin orucuna denk olur. "

(Kaynak : İbnü Şâhîn, et-Terğib fi fezâili'l-a'mâl)

2-) Enes (Radıyallahu Anh) 'dan merfuan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

" Herhangi bir aydan 13, 14 ve 15. günler olan, eyyam-ı biydı oruçlu geçirene, Allah-u Te'ala, 1. gününde 10 bin sene, 2. gününde 100 bin sene, 3. gününde ise 300 bin senelik ecir verir. "

(Kaynak : Ebu'l-Kasım el-Hüseyn, el-Emâlî, es-Süyûti - İbnü Asâkir, el-Emâlî)

(Teşekkür : Bu hadisleri, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını günümüze ulaştıran, Arapça'ya çeviren ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

EYYÂM-I BİYD (AYDINLIK GÜNLER) ORUCU NE ZAMANDIR VE ÖNEMİ NEDİR?

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).