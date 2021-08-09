Sabahattin Dülger kimdir? Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger kaç yaşında, nereli? Sabahattin Dülger biyografisi!

Sabahattin Dülger, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne atandı. Bununla beraber Sabahattin Dülger'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Sabahattin Dülger kimdir? Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger kaç yaşında, nereli? Sabahattin Dülger hayatı ve biyografisi nedir?

Sabahattin Dülger, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne atandı. Bununla beraber Sabahattin Dülger'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Sabahattin Dülger kimdir? Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger kaç yaşında, nereli? Sabahattin Dülger hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SABAHATTİN DÜLGER KİMDİR?

1969 yılında Bursa'da doğdu. İlkokulu Davutkadı Eşref Evcil İlkokulu'nda, ortaokul ve lise öğrenimini Bursa Merkez İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi ve aynı yıl Tavşanlı İmam Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmeni olarak göreve başladı. 2003 yılında Tavşanlı -Bağlık İlkokulunda okul müdürü olarak göreve başladı. Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir-Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü, Bursa İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 9 Haziran 2014 tarihinde Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başladı. 19 Temmuz 2016 tarihinde Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevine devam etti. 11 Aralık 2017 tarihinde Bursa İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.