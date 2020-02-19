Sabahattin Ali'yi konu alan "Aldırma Gönül" Karabük'te sahnelendi
Sanatçı Ferhat Göçer'in sahne aldığı "Aldırma Gönül" oyunu, Karabük'te sanatseverlerle buluştu.
Sanatçı Ferhat Göçer'in sahne aldığı "Aldırma Gönül" oyunu, Karabük'te sanatseverlerle buluştu.
Karabük Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu Ezel Akay yönetti.
Ünlü edebiyatçı Sabahattin Ali'nin hayatından kesitlerin şiir ve şarkılarla harmanlandığı karaktere hayat veren Ferhat Göçer, performansıyla izleyenlerin beğenisini kazandı.
Gecenin sonunda sanatseverler, Göçer'i uzun süre alkışladı.