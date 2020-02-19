Sabahattin Ali'yi konu alan "Aldırma Gönül" Karabük'te sahnelendi
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Sabahattin Ali'yi konu alan "Aldırma Gönül" Karabük'te sahnelendi

Sanatçı Ferhat Göçer'in sahne aldığı "Aldırma Gönül" oyunu, Karabük'te sanatseverlerle buluştu.

19.02.2020 00:18 | Son Güncelleme: 19.02.2020 00:18
Sabahattin Ali'yi konu alan

Sanatçı 'in sahne aldığı "" oyunu, 'te sanatseverlerle buluştu.


Karabük Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu Ezel Akay yönetti.


Ünlü edebiyatçı 'nin hayatından kesitlerin şiir ve şarkılarla harmanlandığı karaktere hayat veren Ferhat Göçer, performansıyla izleyenlerin beğenisini kazandı.


Gecenin sonunda sanatseverler, Göçer'i uzun süre alkışladı.

Kaynak: AA
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