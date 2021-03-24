Sabahattin Ali'nin eşyaları tamamlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sabahattin Ali'nin eşyaları tamamlanıyor

24.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:46
Sabahattin Ali'nin eşyaları tamamlanıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ünlü Yazar Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali, babasına ait takım elbiseyi Sabahattin Ali Anı Evi'nde sergilenmek üzere Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş'a teslim etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ünlü Yazar Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali, babasına ait takım elbiseyi Sabahattin Ali Anı Evi'nde sergilenmek üzere Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş'a teslim etti.

Sabahattin Ali Anı Evi'nde sergilenmek üzere Küratör Sevengül Sönmez'den teslim alınan Sabahattin Ali'ye ait gözlük, pipo, tabaka, el yazısı, ilk çıkarttığı dergi ve ünlü yazarın orijinal fotoğraflarının ardından kızı Filiz Ali'den babasına ait çok özel bir parça daha teslim alındı. Sabahattin Ali'nin 3 yıl yaşadığı evde sergilenecek olan bu nadide eşyalarla Sabahattin Ali'nin değerli hatırası gelecek nesillerle buluşacak. Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş yaptığı açıklamada: "Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın göreve geldiği günden beri titizlikle üstünde durduğu Sabahattin Ali Evi'nin açılışı için heyecanlı bekleyişimiz devam ederken sokakta ve evdeki son hazırlıkları da tamamlıyoruz. Sayın Sevengül Sönmez'den aldığımız eşyaların ardından, Sayın Filiz Ali'den çok değerli bir parçayı daha teslim aldık. Bu süreçte destekçimiz olan Sayın Filiz Ali'ye bir kez daha tüm Edremitliler adına teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Cenk Tosun Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sabahattin Ali'nin eşyaları tamamlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 14:46:54. #1.16#
title