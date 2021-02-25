Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi! Sabahattin Ali ne zaman öldü, ne zaman doğdu?
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Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi! Sabahattin Ali ne zaman öldü, ne zaman doğdu?

25.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:01
Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi! Sabahattin Ali ne zaman öldü, ne zaman doğdu?

Türk Edebiyatının güçlü kalemlerinden Sabahattin Ali, ölüm yıl dönümünde etkinliklerle anılıyor. Doğduğu yer olan Bulgaristan'da anılan Sabahattin Ali, edebiyat dünyasına bıraktığı derin izlerle hatırlanıyor. Peki, Sabahattin Ali kimdir? İşte, Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi!

Türk edebiyatının unutulmaz yazarı Sabahattin Ali ölüm yıl dönümünde anılıyor. Edebiyat dünyasında önemli bir yere sahip olan ve hata hikayesiyle dikkatleri çeken Sabahattin Ali hakkında Sabahattin Ali kimdir, Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları merak ediliyor.

SABAHATTİN ALİ KİMDİR?

Sabahattin Ali doğum tarihi: 25 Şubat 1907

Sabahattin Ali doğum yeri: Eğridere, Bulgaristan

Sabahattin Ali ölüm tarihi ve yeri: 2 Nisan 1948, Kırklareli

SABAHATTİN ALİ HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!

Sabahattin Ali edebi kişiliğini toplumcu gerçekçi bir düzleme oturtarak yaşamındaki deneyimlerini okuyucusuna yansıttı ve kendisinden sonraki cumhuriyet dönemi Türk edebiyatını etkileyen bir figür hâline geldi. Daha çok öykü türünde eserler verse de romanlarıyla ön plana çıktı; romanlarında uzun tasvirlerle ele aldığı sevgi ve aşk temasını, zaman zaman siyasi tartışmalarına gönderme yapan anlatılarla zaman zaman da toplumsal aksaklıklara yönelttiği eleştirilerle destekledi. Kuyucaklı Yusuf (1937), İçimizdeki Şeytan (1940) ve Kürk Mantolu Madonna (1943) romanları Türkiye'deki edebiyat çevrelerinin takdirini toplayarak hem 20. yüzyılda hem de 21. yüzyılda etkisini sürdürdü.

Eğridere'de doğan Sabahattin Ali, ilk hikâye ve şiir denemelerine Balıkesir'de başladıktan sonra İstanbul'daki edebiyat öğretmeni Ali Canip Yöntem'in desteğiyle ilk kez Akbaba ve Çağlayan dergilerinde şiirlerini yayımlattı. Anadolu'da kısa süre öğretmenlik yaptıktan sonra Türk devleti tarafından dil eğitimi için Almanya'ya gönderildi. Türkiye'ye döndüğünde Almanca öğretmeni olarak göreve başlasa da önce siyasi propaganda yaptığı iddiasıyla bir süre tutuklandı, ardından ise eleştirileri nedeniyle tekrar tutuklandı. Bu dönemde memurluktan ihraç edildi ancak Atatürk hakkında yazdığı bir şiirden dolayı yeniden devlet kurumlarında görevlendirildi.

SABAHATTİN ALİ ESERLERİ

Roman

• Kuyucaklı Yusuf (1937)

• İçimizdeki Şeytan (1940)

• Kürk Mantolu Madonna (1943)

Öykü

• Değirmen (1935)

• Kağnı (1936)

• Ses (1937)

• Yeni Dünya (1943)

• Sırça Köşk (1947)

Şiir

• Dağlar ve Rüzgâr (1934)

• Kurbağanın Serenadı (1937)

• Öteki Şiirler (1937)

Oyun

• Esirler (1936)

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