Sabah iş yerine gelen esnaf, dükkanını kurşunlanmış halde buldu
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Sabah iş yerine gelen esnaf, dükkanını kurşunlanmış halde buldu

Sabah iş yerine gelen esnaf, dükkanını kurşunlanmış halde buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da bir iş yeri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle kurşunlandı.

Isparta'da bir iş yeri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle kurşunlandı. Polis, yaptığı incelemede 4 boş kovan ve iş yeri camlarında çok sayıda saçma tespit etti.

Olay gece saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi 3241 Sokak'ta oto ekspertiz işi yapan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler pompalı tüfekle ateş etti. Sabah saatlerinde dükkanı açmak isteyen iş yeri sahibi camlarının kurşunlandığını görünce durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemede yerde 4 boş kovan bulunurken, camlarda çok sayıda saçma tespit edildi.

Polis etraftaki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, iş yerini kurşunlayan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı. - ISPARTA

Sabah iş yerine gelen esnaf, dükkanını kurşunlanmış halde buldu
Sabah iş yerine gelen esnaf, dükkanını kurşunlanmış halde buldu
Sabah iş yerine gelen esnaf, dükkanını kurşunlanmış halde buldu
Sabah iş yerine gelen esnaf, dükkanını kurşunlanmış halde buldu
Sabah iş yerine gelen esnaf, dükkanını kurşunlanmış halde buldu
Sabah iş yerine gelen esnaf, dükkanını kurşunlanmış halde buldu
Sabah iş yerine gelen esnaf, dükkanını kurşunlanmış halde buldu
Sabah iş yerine gelen esnaf, dükkanını kurşunlanmış halde buldu
Sabah iş yerine gelen esnaf, dükkanını kurşunlanmış halde buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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