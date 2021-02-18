Sabah ezanı kaçta okunuyor? Regaip kandili sahur vakitleri neler? Regaip kandili imsak vakti neler? 18 Şubat ezan saatleri!
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Sabah ezanı kaçta okunuyor? Regaip kandili sahur vakitleri neler? Regaip kandili imsak vakti neler? 18 Şubat ezan saatleri!

18.02.2021 04:44 | Son Güncelleme: 18.02.2021 04:47
Sabah ezanı kaçta okunuyor? Regaip kandili sahur vakitleri neler? Regaip kandili imsak vakti neler? 18 Şubat ezan saatleri!

Regaip kandili 2021 yılında 18 Şubat Perşembe gününe denk geliyor. Regaip kandilinde ibadetlerini yerine getirecek olanlar Sabah ezanı kaçta okunuyor? Regaip kandili sahur vakitleri neler? Regaip kandili imsak vakti neler? 18 Şubat ezan saatlerini soruyor.

Regaip gecesinde oruç tutmak isteyen müslümanlar, bu gece kalkıp niyetlerini edecek ve ibadetlerini yapacaklar. Regaip Kandili'nde tutulan oruçlar, farz ibadet değil, sünnet olan bir ibadet şeklidir. Gece sahur yapacak niyet edecek müslümanlar için işte Sabah ezanı kaçta okunuyor? Regaip kandili sahur vakitleri neler? Regaip kandili imsak vakti neler? 18 Şubat ezan saatleri!

18 ŞUBAT SABAH EZANI KAÇTA OKUNUYOR? REGAİP KANDİLİ İMSAK VAKTİ NELER?

Adana: 05.57

Ankara: 06.07

Bolu: 06.12

Bursa: 06.22

Eskişehir: 06.17

Gaziantep: 05.49

Giresun: 05.45

Gümüşhane: 05.41

Hakkâri: 05.24

İstanbul: 06.23

İzmir: 06.30

Kahramanmaraş: 05.51

Karabük: 06.08

Karaman: 06.06

Kars: 05.26

Mardin: 05.35

Mersin: 06.00

Muğla: 06.25

Muş: 05.33

Nevşehir: 06.00

Sinop: 05.58

Sivas: 05.52

Şırnak: 05.29

Tekirdağ: 06.29

Tokat: 05.52

Trabzon: 05.40

Zonguldak: 06.11

İL İL 18 ŞUBAT EZAN SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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