Sabah ezanı kaçta okunuyor? Regaip kandili sahur vakitleri neler? Regaip kandili imsak vakti neler? 18 Şubat ezan saatleri!

Regaip gecesinde oruç tutmak isteyen müslümanlar, bu gece kalkıp niyetlerini edecek ve ibadetlerini yapacaklar. Regaip Kandili'nde tutulan oruçlar, farz ibadet değil, sünnet olan bir ibadet şeklidir. Gece sahur yapacak niyet edecek müslümanlar için işte Sabah ezanı kaçta okunuyor? Regaip kandili sahur vakitleri neler? Regaip kandili imsak vakti neler? 18 Şubat ezan saatleri!

18 ŞUBAT SABAH EZANI KAÇTA OKUNUYOR? REGAİP KANDİLİ İMSAK VAKTİ NELER?

Adana: 05.57

Ankara: 06.07

Bolu: 06.12

Bursa: 06.22

Eskişehir: 06.17

Gaziantep: 05.49

Giresun: 05.45

Gümüşhane: 05.41

Hakkâri: 05.24

İstanbul: 06.23

İzmir: 06.30

Kahramanmaraş: 05.51

Karabük: 06.08

Karaman: 06.06

Kars: 05.26

Mardin: 05.35

Mersin: 06.00

Muğla: 06.25

Muş: 05.33

Nevşehir: 06.00

Sinop: 05.58

Sivas: 05.52

Şırnak: 05.29

Tekirdağ: 06.29

Tokat: 05.52

Trabzon: 05.40

Zonguldak: 06.11

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