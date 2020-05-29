Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Bir canlı yayına konuk olan Saba Tümer, Hollandalı manken Marcus Schenkenberg ile ilgili bir pişmanlığından bahsederken "Elimden kaçtı. Ondan çocuk yapardım" diyerek herkesi şaşırttı.

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan Saba Tümer, YouTube üzerinden yayınlanan bir programa konuk oldu. Her zaman doğal halleri ve kahkahasıyla her daim gündemde olan Tümer, yaptığı itiraflarla da dikkat çekti.

"BENİMLE GEL DESEYDİ VALİZİMİ BİLE TOPLAMADAN GİDERDİM"

Hollandalı manken Marcus Schenkenberg'i 2005'te TV'deki programında ağırladığını belirten Tümer, "Çok salağım ya. Meğer adam bana evlenme teklif etmiş, ben hiç oralı olmamışım" dedi. Schenkenberg'i elinden kaçırdığını, ünlü mankenden çocuk yapabileceğini söyleyen Tümer bununla yetinmedi.

2013 yılında da İspanyol dansçı Joaquin Cortez ile de bir araya geldiğini belirten Tümer, sözlerine şöyle devam etti: "Bana 'Benimle İspanya'ya gel' dese, valizimi bile toplamadan, stüdyodan havalimanına giderdim. Sonra çocuk yapardık. Ama teklif etmedi işte."