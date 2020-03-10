Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi Bugüne kadar koronavirüsten 4 bine yakın insanın hayatını kaybettiğini belirten Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Kenan Ateş, "Her yıl 2.5 milyon insan böbrek kaynaklı nedenlerden dolayı ölüyor. Böbrek hastalığı koronavirüsten çok daha tehlikeli bir salgın halinde" dedi.

Tüm dünyanın gündeminde koronavirüs olduğunu söyleyen Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Kenan Ateş, "Koronavirüsten bugüne kadar 4 bine yakın insan hayatını kaybetti. Sayı giderek artıyor, durum kritik. Ancak her yıl 2.5 milyon insan böbrek kaynaklı nedenlerden dolayı ölüyor. Böbrek hastalığı koronavirüsten çok daha tehlikeli bir salgın halinde" açıklamasında bulundu.

10 KİŞİDEN 1'İ KRONİK BÖBREK HASTASI

Dünya Böbrek Günü kapsamında "50 yıldır böbrekten gelen hayat için çalışıyoruz" konulu bir basın toplantısı düzenleyen Türk Nefroloji Derneği, çarpıcı veriler paylaştı. Prof. Dr. Kenan Ateş, kronik böbrek hastalığının salgın haline gelen önemli bir halk sağlık sorunu olduğuna dikkat çekerek, dünya genelinde her 10 kişiden birinin kronik böbrek hastası olduğunu söyledi.

700 MİLYON KİŞİYİ ETKİLİYOR

Tüm dünyada 700 milyon böbrek hastası olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ateş, Türk Nefroloji Derneği tarafından yapılan CREDIT çalışmasına göre Türkiye'deki kronik böbrek hastalığı sorununun da çok vahim olduğunu, Türkiye'de erişkinlerin yüzde 15.7'sinde yani 9 milyondan fazla kişide böbrek hastalığı olduğuna dikkat çekti.

17'NCİ SIRADAN 12'YE YÜKSELDİ

Kronik böbrek hastalığının şu an dünyanın gündeminde olan koronavirüs kadar tehlikeli olduğunu belirten Prof. Dr. Ateş, "Her yıl 2.5 milyon kişi kronik böbrek hastalığının yol açtığı sorunlar nedeniyle hayatını kaybediyor. Tüm ölümlerin yüzde 4.5'i bu hastalıktan kaynaklanıyor. Kronik böbrek hastalarında başlıca kalp-damar hastalıklarına bağlı olarak ölüm oranı oldukça yüksektir. Kalp-damar hastalıkları, kanser, KOAH gibi birçok hastalıkta ölüm oranlarında azalma olmasına rağmen kronik böbrek hastalığı giderek artıyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Ateş, 1990'lı yıllarda kronik böbrek hastalığının tüm ölüm nedenleri arasında 17'nci sıradayken, günümüzde 12'nci sıraya yükseldiğini ve 2040'ta da 5'inci sıraya çıkacağını öngördüklerini söyleyerek, hastalığın düşük ve orta gelirli ülkelerde daha çok görüldüğünü kaydetti.

Prof. Dr. Ali Rıza Odabaş, diyabet, yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları, ailede görülen böbrek hastalığının en yüksek risk faktörleri olduğunu dile getirdi.

SAATTE 285 KİŞİ ÖLÜYOR

Türk Nefroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Arıcı ise saatte 285 kişinin kronik böbrek hastalığı nedeniyle öldüğünü ifade ederek böbrekleri korumak için şu kurallara uyulması gerektiğini belirterek "İdeal kiloda olmak, sağlıklı beslenmek, tuzu azaltmak, hareket etmek, sigaradan uzak durmak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de diyalize giren 100 hastanın 40'ının diyabet hastası olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Arıcı, "Erişkinlerin 3'te 1'inde (1.2 milyar kişi) hipertansiyon görülüyor. Koronavirüste de en çok diyabet ve hipertansiyonu olanlar hayatını kaybediyor" şeklinde konuştu.

KİMLER KRONİK BÖBREK HASTASI?

Altta yatan neden ne olursa olsun en az 3 aydır devam eden böbreğin süzme işlevinde azalma ve/veya böbrekte hasar varlığı kronik böbrek hastalığı olarak tanımlanıyor.

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KİMLERDE DAHA ÇOK GÖRÜLÜR?

İşte kronik böbrek hastalığı için en yüksek risk faktörleri:

- Şeker hastalığı

- Tansiyon yüksekliği

- Kalp ve damar hastalıkları

- İleri yaş (60 üstü)

- Ailede böbrek hastalığı varlığı

- Obezite, kan yağlarında yükseklik, böbrek taşı, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, sık ağrı kesici ilaç kullanımı, bazı bağ dokusu hastalıkları, sigara alışkanlığı, düşük doğum ağırlığı ve düşük sosyo-ekonomik düzey.

BÖBREKLERİMİZİ NASIL KORURUZ?

- Hareketli olun ve düzenli egzersiz yapın.

-Sağlıklı beslenin ve ideal kilonuzu koruyun.

-Tuzu azaltın.

* Yeterli sıvı alın.

- Sigaradan ve aşırı alkol tüketiminden kaçının.

- Ağrı kesici ilaçları fazla kullanmayın.

- Kan basıncınızı ve 40 yaşından sonra kan şekerinizi ölçtürün.

- Kronik böbrek hastalığı için risk altında iseniz, böbreklerinizi kontrol ettirmek için düzenli olarak doktora başvurun.