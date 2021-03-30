Saatler geri mi alındı 2021? - Yaz saati uygulamasına geçtik mi? Saatler geri alındı mı? Saatler ileri mi alındı?

Saatler geri mi alındı 2021? Yaz saati uygulaması 29 Mart itibarıyla başlarken ülkemizde de binlerce kişi sabah saatlerinden itibaren "Saatler geri alındı mı? Saatler ileri mi alındı?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Avrupa ülkelerinde halen uygulanmakta olan bu düzenleme bilindiği üzere 2016 senesinde ülkemizde kaldırılmıştı. Peki, saatler geri mi alındı 2021? - Yaz saati uygulamasına geçtik mi? Türkiye'de şu an saat kaç?

Teknolojik aletlerin bir kısmı kendiliğinden saatleri ileri alınca vatandaşlar "saat kaç" sorusunu araştırmaya başladı. Türkiye'de 7 Eylül 2016 tarihi itibariyle yaz uygulaması sürekli hale getirilmişti. Bu yıl da saatler ileri alınmayacak ancak otomatik değişen saatleri düzeltmek gerekebilir.

2021 SAATLER GERİ Mİ ALINDI?

Türkiye'de saatler geri alınmadı. Doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilirsiniz.

Elektronik aletlerini saatlerin ileri veya geri alınması durumunda saat karmaşasını her yıl iki defa yaşıyoruz. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bu yıl ve her yıl ileri saat (sabit saat) uygulaması devam edecek. Türkiye sabit saat uygulamasına geçti ve otomatik saate ayarlı elektronik aletler saatleri ileri aldı.

SAAT KAÇ?

GMT yani Greenwich Mean Time, başlangıç meridyeni olarak Londra'nın güney doğusundaki Greenwich banliyösünden alır. UTC ise eş güdümlü evrensel zaman olarak tanımlanır ve atomik olarak hesaplanır ve güneş zamanına göre hesaplananan GMT'den daha hassastır. Ancak GT ile arasındaki fark oldukça küçüktür ve günlük kullanımı etkilemez.

AVRUPA ÜLKELERİNDE YAZ SAATİ UYGULAMASI BAŞLADI!

Avrupa ülkelerinde saatler, bugün ileri alınacak ancak konuyla ilgili tartışmalar halen devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 28 Mart Pazar günü yaz saati uygulaması başlıyor.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, KKTC'de 28 Mart Pazar günü yaz saati uygulamasının başlayacağı belirtildi. KKTC Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan Yaz Saati Emirnamesi'nde, saatlerin 28 Mart Pazar günü saat 03.00'te 1 saat ileri alınacağı ve yaz saati uygulamasının 31 Ekim pazar günü saat 04.00'te sona ereceği kaydedildi.

YAZ SAATİ GEÇİŞİNDE TEKNOLOJİK ALETLERE DİKKAT

Bazı teknolojik aletlerin saat uygulamasında otomatik ayarlama yapması sebebiyle bu noktada dikkatli olunması gerekiyor.