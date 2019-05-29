Saakaşvili, Ukrayna'da

– Mihail Saakaşvili'nin Varşova'dan kalkan uçağı, Kiev'e inişi yaptı.

Eski Gürcistan Devlet Başkanı ve eski Odessa Oblastı Valisi Mihail Saakaşvili, Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Ukrayna Büyükelçiliğinden, Ukrayna'ya dönüş için gerekli kimlik kartını aldıktan sonra Varşova Havalimanı'na gitmişti.

Yerel medya, Saakaşvili'nin Varşova'dan kalkan uçağının, Ukrayna başkenti Kiev'de bulunan Boryspil Uluslararası Havaalanı'na iniş yaptığını duyurdu. Saakaşvili'nin havalimanı çıkışında büyük bir kalabalık tarafından karşılandığı ve kendisine sevgi gösterilerinin yapıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA