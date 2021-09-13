Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı.

Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre Asiltürk ve eşi Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Asiltürk ve eşinin bilinçlerinin açık olduğu, oksijen desteğiyle tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.