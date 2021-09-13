Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı

AA / İsa Toprak - Haberler | Politika
Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı.

Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre Asiltürk ve eşi Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Asiltürk ve eşinin bilinçlerinin açık olduğu, oksijen desteğiyle tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri
Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı

Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı

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Haber: Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı - Haberler
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