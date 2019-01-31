Saadet Partisi'nin Kırşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Turan Kimdir?

Saadet Partisi'nin Kırşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Turan oldu. Peki, Saadet Partisi'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kırşehir Belediye Başkan Adayı olan Yusuf Turan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

YUSUF TURAN KİMDİR?

Yusuf Turan, 1959 yılında Mucur/Kızıldağ, Yeni Yapan Köyü'nde doğdu. Kırşehir İmam Hatip Lisesi mezunu olan Turan, Üniversiteyi Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Enstitüsü'nde okudu. Emekli sınıf öğretmeni olan Yusuf Turan aynı zamanda okul müdürliğü de yaptı. Değişik illerde öğretmen ve idarecilikten sonra son 11 yıldır Kırşehir'de ikamet etmektedir. STK'larda çeşitli görevlerde bulundu. Yusuf Turan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Kırşehir Belediye Başkan Adayı oldu.