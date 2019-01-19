Saadet Partisi'nin İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İsmail Acar Kimdir?

SP'nin İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İsmail Acar oldu. Peki, SP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerindeİstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan adayı olan İsmail Acar kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

İSMAİL ACAR KİMDİR?

İsmail Acar, 1975 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi.Baba tarafından Bulgaristan Muhaciri, Anne tarafından Yugoslavya Muhaciri bir aileden gelmektedir. İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa'da tamamladı. Resmi bir kurumda elektrik teknisyeni olarak çalıştı. Siyasete Fazilet Partisi kurucu İlçe yönetim kurulu üyesi olarak başladı. Saadet Partisi İlçe Kurucusu olarak görev yaptı. 10 yıldır Yıldırım Mahallesi'nde ikamet etmekte olan Acar, 2006 yılında İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Sırasıyla İstanbul Gençlik Kolları 2.Bölge Başkanlığı, İl Eğitim Başkanlığı, İl Teşkilat Başkanlığı görevlerinde bulundu. 17 Ekim 2010'daki tarihi kongrenin ardından Ekim 2010 tarihinde Saadet Partisi İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevine getirildi ve 38 aydır bu görevi yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. İsmail Acar, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı oldu.