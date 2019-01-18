Saadet Partisi'nin Edirne Belediye Başkan Adayı Mansur İriş Kimdir?

SP'nin Edirne Belediye Başkan adayı Mansur İriş oldu. Peki, SP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Edirne Belediye Başkan adayı olan Mansur İriş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

MANSUR İRİŞ KİMDİR?

Mansur İriş, 1982 yılında Edirne'de dünyaya geldi. İlköğrenimini Edirne 50. Yıl İlkokulu'nda, liseyi Edirne İlhami Ertem Lisesi'nde okudu. Yüksek öğrenimini Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Lise ve Üniversite yıllarında Milli Gençlik Vakfı'ında aktif sosyal çalışmalarda bulundu. 2006-2010 yılları arasında Saadet Partisi Gençlik Kolları Edirne İl Başkanlığı yaptı. 2010'dan beri de Saadet Partisi Edirne Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. Tarım ve Hayvancılıkla iştigal eden bir şirketin genel müdürlüğünü yapan İriş, evli ve 3 çocuk babasıdır. Mansur İriş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı oldu.