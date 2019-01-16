Saadet Partisi'nin Antalya Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bacak Kimdir?

SP'nin Antalya Gazipaşa Belediye Başkan adayı Mustafa Bacak oldu. Peki, SP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Antalya Gazipaşa Belediye Başkan adayı olan Mustafa Bacak kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

MUSTAFA BACAK KİMDİR?

Mustafa Bacak, 1968 yılında Alanya'da dünyaya geldi. Antalya İl Başkan Yardımcısı ve Gazipaşa Bölge Sorumlusuolan Mustafa Bacak, 1979 yılında Barbaros İlkokulu'ndan, 1986 yılında Alanya İmam Hatip Lisesi'nden, 1991 yılında da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Bacak, askerlik görevini tamamladıktan sonra farklı şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptı. Finans alanında kendi işyerlerini kurup işletmeye başlayan Mustafa Bacak, 1986 yılından bu yana gönül verdiği Milli Görüş davasının içinde hemen hemen her alanda görev aldı. Milli Gençlik Vakfı Alanya Başkanlığı, ALİMDER (Alanya İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği) Başkanlığı gibi görevleri üstlenen Bacak, halen Antalya İl Başkan Yardımcısı ve Antalya İl Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütüyor. Mustafa Bacak, evli ve iki çocuk babasıdır. Mustafa Bacak, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Antalya, Gazipaşa Belediye Başkan Adayı oldu.