Saadet Partisi'nin Antalya Belediye Başkan Adayı Ali Aktaş Kimdir?

Saadet Partisi'nin Antalya Belediye Başkan Adayı Ali Aktaş oldu. Peki, Saadet Partisi'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Antalya Belediye Başkan Adayı olan Ali Aktaş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ALİ AKTAŞ KİMDİR?

Ali Aktaş, 1977 yılında Antalya'nın Elmalı İlçesi'nde dünyaya geldi. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Milli Gençlik Vakfı Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. Saadet Partisi'nin değişik kademelerinde görev aldıktan sonra Genel İdare Kurulu üyeliği yaptı. Serbest avukatlık yapan Aktaş, evli ve dört çocuk babasıdır. Ali Aktaş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Antalya Belediye Başkan Adayı oldu.