Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı

26.01.2021 19:14 | Son Güncelleme: 26.01.2021 19:40
Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'un ittifak açıklaması Saadet Partisi'ni karıştırdı. Oğuzhan Asiltürk'ün Erdoğan'la görüşmesine dair açıklamalarına partinin önemli isimlerinden Ali Aktaş "Padişahlıkla mı yönetiliyoruz?" mesajıyla tepki gösterdi.

Saadet Partisi'nin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeden sonra ittifakla ilgili son açıklamaları ortalığı karıştırdı.

Partinin genç isimlerinden ve son genel seçimlerde Ankara Milletvekili adayı olan Ali Aktaş, Oğuzhan Asiltürk'ün, ittifaklar konusunda "Seçime bir hafta kala buna karar verilir. Ondan önce bunu açıklarsam bir bölünme meydana gelir. Ben bunu açıklamam. Ne yapacağım kalbimde durur." sözlerine sert çıktı.

"BİR KİŞİ KARAR VEREMEZ"

Asiltürk'ün "Kararımı açıklarsam bölünme olur" sözlerini alıntılayan Aktaş, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Oğuzhan Asiltürk, ittifaklar konusunda 'Seçime bir hafta kala buna karar verilir. Ondan önce bunu açıklarsam bir bölünme meydana gelir. Ben bunu açıklamam. Ne yapacağım kalbimde durur.' demiş. Padişahlıkla mı yönetiliyoruz? Partinin seçilmiş kurulları var. Bir kişi karar veremez."

"SEÇİLMİŞ KADROLARA KOYUN MUAMELESİ YAPILAMAZ"

"Saadet Partisi, tek kişinin kalbinde sakladığı görüşü açıklamak suretiyle politik kararların alındığı bir yer değildir, olmamalıdır. Saadet Partisi, krallıkla yönetilmiyor. Bir tür 'Allah'ın yeryüzündeki gölgesi' gibi hareket edilerek seçilmiş kadrolara koyun muamelesi yapılamaz."

Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı
Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Guy Ritchie Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Erol Bulut Ali Şansalan Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kavga İtfaiye Beşiktaş Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 19:40:15. #1.16#
title