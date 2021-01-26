Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı

Saadet Partisi'nin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeden sonra ittifakla ilgili son açıklamaları ortalığı karıştırdı.

Partinin genç isimlerinden ve son genel seçimlerde Ankara Milletvekili adayı olan Ali Aktaş, Oğuzhan Asiltürk'ün, ittifaklar konusunda "Seçime bir hafta kala buna karar verilir. Ondan önce bunu açıklarsam bir bölünme meydana gelir. Ben bunu açıklamam. Ne yapacağım kalbimde durur." sözlerine sert çıktı.

"BİR KİŞİ KARAR VEREMEZ"

Asiltürk'ün "Kararımı açıklarsam bölünme olur" sözlerini alıntılayan Aktaş, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Oğuzhan Asiltürk, ittifaklar konusunda 'Seçime bir hafta kala buna karar verilir. Ondan önce bunu açıklarsam bir bölünme meydana gelir. Ben bunu açıklamam. Ne yapacağım kalbimde durur.' demiş. Padişahlıkla mı yönetiliyoruz? Partinin seçilmiş kurulları var. Bir kişi karar veremez."

"SEÇİLMİŞ KADROLARA KOYUN MUAMELESİ YAPILAMAZ"

"Saadet Partisi, tek kişinin kalbinde sakladığı görüşü açıklamak suretiyle politik kararların alındığı bir yer değildir, olmamalıdır. Saadet Partisi, krallıkla yönetilmiyor. Bir tür 'Allah'ın yeryüzündeki gölgesi' gibi hareket edilerek seçilmiş kadrolara koyun muamelesi yapılamaz."