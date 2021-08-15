Saadet Partisi İlçe Teşkilatı muhtarları ziyaret etti
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Saadet Partisi İlçe Teşkilatı muhtarları ziyaret etti

Saadet Partisi İlçe Teşkilatı muhtarları ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı - Haberler | Güncel

Saadet Partisi Edirne Merkez İlçe Teşkilatı mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Saadet Partisi Edirne Merkez İlçe Teşkilatı mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Merkez İlçe Başkanı Şaban Kaya, yaptığı açıklamada, ilçe yönetim kurulu üyelerinden oluşturdukları bir ekiple mahalle muhtarlarını ziyaret ederek sorunları yerinde tespit ettiklerini belirtti.

Her mahallenin kendine has sorunlarının bulunduğunu kaydeden Kaya, "Gerek muhtarlarımız gerekse Mahalle sakinlerinden aldığımız bilgileri. derleyerek çözüm üretilmesi için yetkililere ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı

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