Saadet Partisi heyeti Anamur'u ziyaret etti

Saadet Partisi heyeti Anamur'da ziyaretlerde bulundu.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Muammer Bilgiç, İl Başkanı Mehmet Polat ve partililerden oluşan heyet, Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkan vekili Türkan Kasapoğlu ile çeşitli siyasi parti temsilciliklerini ziyaret etti.

Heyet, ???????Anamur Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaret ederek AGC Başkanı Zümrüt Cömertler ile görüştü.

AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri

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