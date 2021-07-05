Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, İzmir'de basın toplantısı düzenledi

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, millet yetki verdiğinde rüşvetlere, yolsuzluklara, kamu kaynaklarının çarçur edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, millet yetki verdiğinde rüşvetlere, yolsuzluklara, kamu kaynaklarının çarçur edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Kılıç, partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş öncesinde millete ciddi vaatler verildiğini kaydeden Kılıç, "Şöyle geriye dönüp baktığımızda Türkiye'nin acil çözüm bekleyen problemleri çözülmüş mü yoksa hala bekleme odasında mı duruyor?" dedi.

Yaşanan sorunlara yönelik çözüm için Saadet Partisi'ne duyulan ihtiyacın gün geçtikçe arttığını savunan Kılıç, "Milletimiz yetki verdiği zaman rüşvetlere, yolsuzluklara, kamu kaynaklarının çarçur edilmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin