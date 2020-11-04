Saadet Özsırkıntı kimdir? Saadet Özsırkıntı kaç yaşında, nereli? Saadet Özsırkıntı boyu, kilosu

Başarılı sunucu Saadet Özsırkıntı'nın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, Saadet Özsırkıntı sevgilisi kim sorusunu araştırıyor. Sunuculuğu ile dikkat çeken isim, dözellikle O Ses Türkiye programında sergilediği performansla adından söz ettiriyor. Saadet Özsırkıntı biyografisi haberimizde.

Saadet Özsırkıntı kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Ünlü sunucu, televizyon dünyasındaki başarıları ile dikkatleri çekmiştir. Özsırkıntı hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Saadet Özsırkıntı nereli? Saadet Özsırkıntı sevgilisi kim? İşte, Saadet Özsırkıntı'nın ailesine dair ayrıntılar...

SAADET ÖZSIRKINTI KİMDİR?

Sırkıntı, 1990 yılının Mayıs ayında Adana'da dünyaya geldi. Özel Çağ Koleji'nden mezun oldu ve hemen sonra Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim aldı. Dil eğitimi için İngiltere'ye gitti, bir süre burada yaşamını sürdürdü. İlk olarak reklam projeleriyle tanınan sunucu, daha sonra TV 8 kanalında Dünya Listeleri Müzik programının sunuculuğunu üstlendi.

Acun Ilıcalı projelerinde görev alan Saadet Özsırkıntı, 2015 yılında 3.Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreninde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu oldu. Başarılı isim 1,71 boyunda ve 52 kilodur.