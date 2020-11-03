Ryan Giggs tutuklanıp kefaletle serbest bırakıldı, partnerini dövdüğü suçlamasını reddetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Ryan Giggs tutuklanıp kefaletle serbest bırakıldı, partnerini dövdüğü suçlamasını reddetti

03.11.2020 14:07 | Son Güncelleme: 03.11.2020 14:10
Ryan Giggs tutuklanıp kefaletle serbest bırakıldı, partnerini dövdüğü suçlamasını reddetti

Galler Teknik Direktörü ve Manchester United'ın eski futbolcularından Ryan Giggs, partnerini darp ettiği şüphesiyle tutuklandı.

Galler Teknik Direktörü ve Manchester United'ın eski futbolcularından Ryan Giggs, partnerini darp ettiği şüphesiyle tutuklandı. Kefaletle serbest bırakılan Giggs, kendisine yöneltilen suçlamayı reddetti.

İngiliz basınında Pazar günü, Ryan Giggs'in, partnerini dar ettiğine ve tutuklandığına dair haberler yayımlanmıştı.

Giggs'in temsilcileri, 46 yaşındaki teknik adamın polisle işbirliği yaptığını açıkladı.

Manchester polisi de Giggs'in tutuklandıktan sonra kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu.

Basın toplantısı iptal edildi

Galler Futbol Federasyonu, Giggs'in bugün düzenleyeceği basın toplantısını iptal etti.

Giggs, basın toplantısında, Galler'in UEFA Ulusal Ligi maçları kadrosunu açıklayacaktı.

Galler Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Erkek Ulusal Futbol Takımı Menajeri Ryan Giggs'in dahil olmakla suçlandığı olaydan haberimiz var" denildi.

Manchester polisi Pazar akşamı 22: 00 civarında Salford'un Worsley mahallesindeki bir olaya müdahale edildiğini açıklamıştı.

Açıklamada, 30'lu yaşlardaki bir kadının hafif yaralandığı fakat tedaviye ihtiyaç duymadığı belirtilmişti.

BBC

İlgili Haberler

Hollanda'da çocuk ve hayvanlara yönelik cinsel istismar görüntülerinin serbest bırakılmasını savunan partiye protesto
Hollanda'da çocuk ve hayvanlara yönelik cinsel istismar görüntülerinin serbest bırakılmasını savunan partiye protesto
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Osman Durmuş Fahrettin Koca Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Türkan Şoray Şevket Çoruh Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Eddie Newton Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Daha Fazla Anne İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ryan Giggs tutuklanıp kefaletle serbest bırakıldı, partnerini dövdüğü suçlamasını reddetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 14:11:34. #1.15#
title