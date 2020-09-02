Rüzgarda uçan şapkasını yakalamak isterken traktörden düşüp öldü
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Rüzgarda uçan şapkasını yakalamak isterken traktörden düşüp öldü

Kütahya'da traktör üzerinde yolculuk yaparken rüzgardan uçan şapkasını yakalamak isteyen şahıs, traktörden düşerek hayatını kaybetti.

02.09.2020 15:47 | Son Güncelleme: 02.09.2020 16:13

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde rüzgardan uçan şapkasını yakalamak isteyen Mehmet Kaptan (65), traktörden düşerek hayatını kaybetti.

UÇAN ŞAPKASINI YAKALAMAK İSTEDİ

Domaniç ilçesine bağlı Küçükköy'de Seyfullah Kaptan (67) ve kardeşi Mehmet Kaptan kendilerine ait tarladan eve dönmek için yola çıktı. İddiaya göre, Seyfullah Kaptan'ın kullandığı 16 KEV 80 plakalı traktör, Domaniç-Tavşanlı yolu üzerindeki köye yaklaştığı sırada, Mehmet Kaptan rüzgardan uçan şapkasını yakalamak istedi.

KURTARILAMADI

Ancak, traktörden düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Kaptan hayatını kaybetti. Domaniç İlçe Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Rüzgarda uçan şapkasını yakalamak isterken traktörden düşüp öldü

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (2)
HAYA: Ecel gelmiş cihane baş ağrısı bahane
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KUBİ: Tutmus mu sapkayi ama yazilan bozulmuyor Allah rahmet eyilesin
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