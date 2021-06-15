Rüzgarda katlanan bayrağı düzeltip öptüler
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Rüzgarda katlanan bayrağı düzeltip öptüler

Rüzgarda katlanan bayrağı düzeltip öptüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta iki çocuğun, rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını düzlettikten sonra öpme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta iki çocuğun, rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağını düzlettikten sonra öpme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Türkoğlu ilçesindeki Jandarma Komutanlığında yaşandı. Jandarmanın kuruluş yıldönümü olması nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı duvarına asılan Türk bayrağı rüzgar nedeniyle katlandı. Bu sırada kaldırımda yürüyen iki çocuk, katlanan Türk bayrağını düzlettikten öpüp alınlarına getirdi. Yaşanan olay jandarma binasındaki güvenlik kamerasına yansırken, çocukların bu davranışı takdir topladı. - KAHRAMANMARAŞ

Rüzgarda katlanan bayrağı düzeltip öptüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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