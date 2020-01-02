Rüzgar Erkoçlar'da rap dünyasına girdi
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Rüzgar Erkoçlar'da rap dünyasına girdi

Yaklaşık 7 yıl önce gerçekleştirdiği cinsiyet değiştirme operasyonuyla aylarca konuşulan ve uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu Rüzgar Erkoçlar, geçtiğimiz gün eşi Tuğba Erkoçlar birlikte İstMarina Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi

02.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:41
Rüzgar Erkoçlar'da rap dünyasına girdi

Yeni projelerinden bahseden Rüzgar Erkoçlar, "Rap dünyasına bende girdim. Şarkımın klibini çekme aşamasındayız şu anda. Güzel şarkı oldu en büyük destekçim de eşim oldu. Onun dışında yakında ekranlara geri döneceğim sürpriz projeler var netleşmesini bekliyorum." dedi.

Güler yüzü ve samimi tavırları ile dikkat çeken Erkoçlar çifti daha sonra yarım kalan alışverişlerine devam ettiler.

Kaynak: Snob Magazin

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