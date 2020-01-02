Rüzgar Erkoçlar'da rap dünyasına girdi

02.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:41

Yeni projelerinden bahseden Rüzgar Erkoçlar, "Rap dünyasına bende girdim. Şarkımın klibini çekme aşamasındayız şu anda. Güzel şarkı oldu en büyük destekçim de eşim oldu. Onun dışında yakında ekranlara geri döneceğim sürpriz projeler var netleşmesini bekliyorum." dedi.

Güler yüzü ve samimi tavırları ile dikkat çeken Erkoçlar çifti daha sonra yarım kalan alışverişlerine devam ettiler.



