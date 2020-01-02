Rüzgar Erkoçlar'da rap dünyasına girdi
Yaklaşık 7 yıl önce gerçekleştirdiği cinsiyet değiştirme operasyonuyla aylarca konuşulan ve uzun zamandır ekranlardan uzak olan oyuncu Rüzgar Erkoçlar, geçtiğimiz gün eşi Tuğba Erkoçlar birlikte İstMarina Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi
Yeni projelerinden bahseden Rüzgar Erkoçlar, "Rap dünyasına bende girdim. Şarkımın klibini çekme aşamasındayız şu anda. Güzel şarkı oldu en büyük destekçim de eşim oldu. Onun dışında yakında ekranlara geri döneceğim sürpriz projeler var netleşmesini bekliyorum." dedi.
Güler yüzü ve samimi tavırları ile dikkat çeken Erkoçlar çifti daha sonra yarım kalan alışverişlerine devam ettiler.