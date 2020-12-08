Rüyada yüzmek ne anlama geliyor? Rüyada havuzda yüzmek ne demek? (Diyanet)

Rüyada yüzmek en çok görülen rüyalardan birisi. Rüyada yüzmek hayırlı bir rüya olarak görülür. Peki, Rüyada yüzmek ne anlama geliyor? Rüyada havuzda yüzmek ne demek? (Rüya tabirleri - Diyanet) açıklamalarıyla...

Rüyada yüzmek en çok görülen rüyalardan birisi. Rüyada yüzmek hayırlı bir rüya olarak görülür. Peki, Rüyada yüzmek ne anlama geliyor? Rüyada havuzda yüzmek ne demek? (Rüya tabirleri - Diyanet) açıklamalarıyla...

RÜYADA YÜZMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada yüzmek ne anlama geliyor? (Rüya tabirleri - Diyanet)

Rüyada yüzmek, genel anlamda başarı demektir. Rüyada, rüya gören kişinin yüzülen suyun durumuna göre rüyanın anlamını temiz ya da kirli olmasıyla ters yönde değiştirebilmektedir. Kişi rüyasında yüzdüğünü görürse iş yaşamında başarılı olacak demektir. Rüyasında yüzdüğünü gören kişi ticaret ile uğraşılıyorsa yapılacak bir anlaşma ile işlerin büyütüleceğine yorumlanır. Rüyasında yüzdüğünü gören kişi normal çalışan için ise yükselme, zam, prim, ikramiye vs. alacak şeklinde yorumlanır.

Kimi rüya yorumcularına göre rüyasında yüzdüğünü gören kişi, yolculuğa çıkacak olarak yorumlanır. Yüzdüğünüz su temiz ise yolculuğun sonunda başarılı olunacak demektir. Su kirli olursa aksi manaya gelir. Rüyada yüzen kimse için resmi kurumlarda iş bulacağı ya da devlet tarafından ödül alacağı da rivayet olunur.

RÜYADA HAVUZDA YÜZMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada havuzda yüzmek ne anlama geliyor? (Rüya tabirleri - Diyanet)

Rüya gören kişi rüyasında havuzda yüzdüğünü görmesi büyük sorunlarla karşılaşacağına, kötü günlerin geleceğine işaret eder.

Rüyada havuzda yüzmenin anlamı, rüya gören kişinin şansı ve kısmeti açık anlamına gelmektedir. Başarılı işler yapacağı anlamına gelmektedir. Rüya gören kişi rüyasında havuzda yüzdüğünü görmesiaz ile yetinmeye, kanaatkar olmaya işarettir. Rüya sahibi elindeki imkanları iyi değerlendirirse, iyi yerlere gelecektir.

Kimi rüya tabircilerine göre rüyada görülen havuz hayal kırıklığıdır. Rüya gören kişi rüyasında havuzda yüzdüğünü görmesi, kötülük görür.