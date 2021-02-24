Rüyada sarhoş olmak? Rüyada sarhoş olmak ve içki içmek detayları... Rüyada oruçluyken içki içmek ne demektir?

Rüyada içki içmek birçok anlam içerir. Bunlardan ilki kişinin çok güzel haberler alacağı yönündedir. Genelde olarak içki içmek olumlu ve hayırlı işlerin olacağı anlamlarına gelir. Rüyada sarhoş olmak, Rüyada içki içmenin anlamları aşağıdaki gibidir;

RÜYADA SARHOŞ OLMAK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüya sahibinin kendini sarhoş olarak görmesi sıkıntı, zorluk ve keder anlamına gelirken aynı zamanda bolluk ve bereket içinde huzurlu yaşamaya işaret eder. Rüyada sarhoş birini görmek kişinin tüm düzenin bozulmasına, kazancının düşmesine, rüya sahibinin bazı maddi zorluklar ve sıkıntılar yaşamasına delalet eder.

RÜYDA İÇKİ İÇMEK NE DEMEK?

Rüyada içki görmek helal olmayan, hile ve kurnazlık ile kazanılmış mala ya da kazanca işaret eder. Rüyasında içki içtiğini gören kişinin hak yolundan ayrılmış olduğuna delalet eder. Rüyasında içkiyi şık ve güzel bir içki bardağıyla içtiğini gören kişi hakkı olmayan bir mala ya da paraya sahip olacak demektir. Rüyada içkiyi su ile karıştırıp içen kişi için birkaç şekilde yorum yapılır.

Bu kişinin helal olan malı kadar helal olmayan malı da var demektir ya da baba malı gibi üzerinde birkaç kişinin hakkı olduğu bir malı olacaktır veya bir kadın aracılığıyla ele geçen ve sorunlara neden olacak malı olacaktır şeklinde yorumlanır. Rüyada içki içmek aynı zamanda kötü kadın olarak da yorumlanır.

RÜYADA ORUÇLUYKEN İÇKİ İÇMEK

Rüyada oruçluyken gizlice içki içmek, rüya sahibinin kendi içinde hesaplaşacağı, yüzleşeceği ve çözmeye çalışacağı kişisel bir problemi olacağına işaret eder. Rüyada oruçluyken insanların içinde içki içmek, bir kalabalığa ya da topluma aykırı olan bir adım atmaya dolayısıyla tepki çekmeye yorulur. Rüyada oruçluyken unutup içki içmek, rüya sahibinin samimiyetini ve suçsuzluğunu ispat edemeyeceği bir halde kalması demektir.

RÜYADA HAMİLEYKEN İÇKİ İÇMEK

Sonuçlarının kötü olacağını bilerek iradeye yenik düşerek bir iş yapmaya kendine ve sevdiklerine zarar verme ihtimalini önemsememe zaafına düşmeye delalet eder. Rüyada hamileyken hastanede içki içmek, bir yasağı ya da kuralı çiğnemeden atılamayacak bir adım demektir. Rüyada hamileyken, meyhanede ya da barda içki içmek, kendinden başka kimseye karşı sorumluluk duymadan zararı da kazancı da kendine olacak bir girişim yapmak anlamına gelir.

RÜYADA BİLMEDEN İÇKİ İÇMEK



Yaşanılmadan iyi mi yoksa kötü mü veya gerekli mi yoksa gereksiz mi olduğu bilinemeyecek birşeyi hiç planda yokken kendiliğinden gelişecek bir olay sonrasında deneyim etmeye ve daha sonradan ona ihtiyaç duyup duymayacağının kararını vermeye yorulur. Rüyada bilmeden ilaçla içki içmek, yanlış bir hareketin ardından can ya da mal kaybı yaşama telaşına düşmek demektir. Rüyada bilmeden meyve suyuyla içki içmek, hoşa gidecek, onaylanacak ve sürekliliği olacak bir faaliyet edinmeye ve rutin olarak onu gerçekleştirmeye alamet eder. Rüyada bilmeden içki içmek ve sarhoş olmak, dilediğince hareket etmek, düşüncelerini söylemek, rahat davranmak yani kendini sıkmadan ve kısıtlamadan içtenlikle davranmak anlamına gelir.

RÜYADA ŞİSEYLE İÇKİ İÇMEK

Rüyada şişeyi kafaya dikerek içki içmek, rüya sahibinin normalde yapmayacağı yalnızca istisnai zamanlarda ya da bir defaya mahsus kalacak şekilde yapacağı ve art niyetli kimselerin kabalık ve saygısızlık olarak yorumlayacağı bir davranışta bulunması anlamına gelir.Kimseye zararı olmayacak kişiyi ilgilendirecek bir hareketin yanlış yorumlanması demektir. Rüyada şişeler dolusu içki içmek, bazen ayarı kaçırmaya ve sınırı aşmaya bu nedenle de zor durumlarda kalmaya yorulur. Rüyada şişeyle içki içen birini görmek, rüyayı göre kişinin kendisi yapmadığı için başkası yaptığında garipseyeceği ve alışık olmadığı bir haldir. Başkası tarafından benimsenmiş bir yaklaşım biçimi demektir.

RÜYADA İÇKİ İÇMENİN PSİKOLOJİK YORUMU NEDİR?

İçki rüyalarını genel olarak tanımlamak pek doğru değildir çünkü içki içmek bazen keyiften bazen de kederden yapılan bir davranıştır ve bireyin hüzünlü bir anında olması da büyük bir mutluluğu yaşıyor olması da onda içki içme gereksinimi ve eğilimi uyandırabilir. Yani birey için gelgitlerin yaşandığı karmaşık bir dönemden geçiyor olduğunu söyleyebiliriz. Rüya sahibi aynı anda birden fazla duyguyu bir arada yaşıyor olabilir ve bunun verdiği ruh ve duygu hali nedeniyle kafası karışmış olabilir ya da tam tersine bir sıkıntısını arkasında bırakarak rahata ermiş ve bu nedenle kutlama babında bir planın hazırlığı yapıyor olabilir.