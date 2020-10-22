Rüyada kavun görmek ne anlama gelir? Rüyada kavun görmek ne demektir? Rüyada kavun görmek neye işarettir? Rüyada kavun görmek ne anlama gelir?

Rüyada kavun görmek, son derece çeşitli anlamlara sahiptir ve farklı şekillerde yorumlanır. Peki, rüyada kavun görmek ne anlam gelir? Rüyada kavun görmek ne anlama gelir? Rüyada kavun görmek ne anlama gelir? Rüyada kavun görmek anlama gelir? Rüyada kavun görmenin psikolojik yorumu nasıldır?

Rüyada tadı bal kıvamında olan kavun yemek pek çok şekilde yorumlanır. Rüyada kavun görmek birçok anlam içerir. Bunlardan ilki kişinin çok güzel haberler alacağı yönündedir. Genelde olarak kavun görmek olumlu veya hayırlı işlerin olacağı anlamlarına gelir. Rüyada kavun görmek anlamları aşağıdaki gibidir;

RÜYADA KAVUN GÖRMEK

Rüyada kavun görmek kişinin hayatını etkileyecek, köklü değişiklikler olması anlamına gelir. Rüyada bir kişi sarı renk kavun görürse bu sağlık sorunları yaşayacağına delalet ederken sarı renk dışında görülen kavun şans ve rızık olarak tabir edilir. Rüyada kavun gören kişi üzüntüye ve kedere karışır, sağlığını kaybeder hastalanıp yatağa düşer. Rüyada olmamış yeşil bir kavun sarı kavundan daha iyidir, büyük kavunda küçük kavundan daha iyi ve hayırlıdır.

RÜYADA KAVUN YEMEK

Rüyada yazın yenilen tadı bal gibi olan kavun çok hayırlıdır, rüya sahibi bu kavundan kaç parça ya da kaç tabak yerse eğer o kadar sağlıklı, mutlu ve huzurlu olacak demektir. Eğer rüya sahibi kavunun hepsini bitirmez ve kavundan arta kalan dilimler ya da parçalar olduğunu görürse o zaman kavunun miktarı kadar borca ve zorluğa düşecek demektir.

RÜYADA KAVUN ALMAK

Kavun aldığını gören kişi, yakın zamanda mutlu bir haberi duyacağını gösterir. Rüyada pazardan kavun almak bekâr için evlilik anlamına gelir.

Yeşil kavun zenginlik ve refahı sembolize eder ve mülkiyeti arttırır. Rüyada yeşil kavun aldığını gören kişi, varlıklı bir yerden bir davet alacağını gösterir.

RÜYADA ÇOK KAVUN GÖRMEK

Rüyada çok sayıda kavun görmek, kişinin sıkıntı ve dertlerinin çokluğu olarak tabir edilir. Kişinin içinde bulunduğu durumdan çok sıkıldığı, dertlerinin arttığı ama sabrederse bu sıkıntıların da tez zamanda sona ereceği anlamına delalet eder.

RÜYADA KAVUN KESMEK

Kavun kestiğini gören kişinin hayatında beklenmedik değişimler yaşanır. Çevresi değişebilir. Rüya sahibi aniden evini taşıma kararı alabilir. Hayatında görmediği güzellikleri yaşayabilir. Rüyada kavun kesmek, hayatta yolunda giden işlere de fazilet edilmiştir. Kavun kestiğini gören kişi, bunu yemeye başlıyorsa, rüyası hayra alamettir. Ama kesilen kavun çürük çıkarsa, kişinin kısmetinin kapalılığı söz konusu olabilecektir. Alimler kavun kesen kişinin rüyasının halis olduğunu belirtirler.

RÜYADA ÇÜRÜK KAVUN YEMEK

Rüyada çürük kavun, bazı yanlışların açığa çıkması anlamına gelir. Rüya sahibi çürük kavun görürse, bu onun için esasında sıkıntılar yaşamasına işarettir. Rivayetçiler, rüya sahibinin başka insanların haklarını gözetmesi gerektiğini işaret ederler.

Menfaati gereği, insanları kırma yoluna girebilir. Alimler, bu yüzden rüyayı gören kişinin dertlerinin çok fazla olacağına delalet ederler. Rüyada çürük kavun yemek, bela ve musibet olarak da değerlendirilmiştir.

RÜYADA SARI KAVUN GÖRMEK

Rüyada sarı kavun görmek, sağlık sorunları olarak hikmet edilmiştir. Sarı kavun kişinin sağlığında bazı sorunlar yaşayacağına delalet eder. Kişinin etrafındaki insanlardan biri hasta yatağına düşebilir. Bunun şifası pek az görülür. Tabirciler, kişinin maneviyata yönelmesi gerektiğini söylerler. Rüyada sarı kavun görmek, sıkıntıların artması demektir.