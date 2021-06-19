Rusya'ya yapılan balıkçı gemisi denize indirildi

Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersanede inşa edilen balıkçı gemisi Rusya'ya gönderilmek üzere denize indirildi.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersanede inşa edilen balıkçı gemisi Rusya'ya gönderilmek üzere denize indirildi.

Altınova'da bulunan Tersan Tersanesi'nde inşa edilen Nb1106 Vladimir Biryukov isimli balıkçı gemisi, düzenlenen törenle denize indirildi.

Okhotsk Denizi'nde balık avcılığını yapacak olan ve 108 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki gemi, 150 kişiye kadar konaklama imkanı sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güven Kaya