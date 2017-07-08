Rusya ve Abd, Suriye'de 'Kısmi' Ateşkes Üzerinde Anlaştı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G-20 zirvesi için bir araya geldiği Hamburg'taki görüşmenin ardından iki ülke Suriye'de "kısmi ateşkes" için anlaştı.



Trump ve Putin'in yarım saat öngörülen ancak iki saati aşan görüşmesinin ardından ateşkes haberini Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov verdi. Lavrov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün Ürdün'ün başkenti Amman'da, Rus, amerikan ve Ürdünlü uzmanlar çalışmalarını bitirdi ve Suriye'nin güneybatısındaki Dera, Kuneytira ve As Süveyda'yı kapsayan güvenli bölgeler memorandumu üzerinde anlaştılar" dedi.



Rusya, Ürdün ve ABD'nin anlaştığı ateşkes, 9 Temmuz Pazar günü yerel saatle 12.00'de başlayacak.



Rusya ve Amerika, Suriye'de 6 yıldır devam eden ve yüzbinlerce kişinin öldüğü şiddetli iç savaşın sona ermesi yolunda atılan ateşkes adımının başarılı olabilmesi için tarafların sorumluluğunu alacağını da belirtti.



Auteur: euronews-tr



Tags: kısmi Rusya ABD ateşkes anlaştı Suriyede iç savaş Suriyede üzerinde Gepost: 08 juli 2017