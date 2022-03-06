Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek hamle! ABD, Polonya üzerinden Ukrayna'ya savaş uçağı verecek

Rusya'nın 11 gün önce Ukrayna topraklarını işgal etmesiyle başlayan savaşta 11. güne girildi. Savaşta yüzlerce insan hayatını kaybetti, Ukrayna'nın birçok şehri yangın yerine döndü.

Bu noktada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin NATO'ya "Ukrayna üzerinden uçuşa yasak bölge oluşturun" çağrıları devam ederken, Zelenski'nin ABD ve NATO'dan savaş jeti çağrısına yanıt geldi.

POLONYA SAVAŞ UÇAKLARINI UKRAYNA'YA VERECEK

ABD medyasında yer alan haberlerde ABD'nin Polonya'ya ait eski model savaş uçaklarını Ukrayna'ya göndermesi için düğmeye bastığı belirtildi.

ABD, POLONYA'YA UÇAK YARDIMI YAPACAK

Washington yönetiminin, Polonya'nın kendi uçaklarını Ukrayna'ya vermesi durumunda yeni uçakları Polonya'ya sağlamayı taahhüt ettiği kaydedildi. Politico'ya konuşan dört ABD'li yetkili, Polonya'nın Ukrayna'ya eski model kullanılmış MiG-29'ları vermesi durumunda ABD'nin de Polonya'ya F-16 gönderebileceğini söyledi.

KONGRE'NİN ONAYLAMASI GEREKİYOR

Öte yandan ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal da bu adımın atılması için Beyaz Saray ve Kongre'nin onayına ihtiyaç duyulduğunu aktardı. Beyaz Saray Sözcüsü ise Politico'ya, "Polonya ile bu konu üzerinde çalışıyoruz ve geri kalan NATO müttefiklerimize danışıyoruz. Polonya'nın uçaklarını Ukrayna'ya vermesi durumunda nasıl ilerleyebileceğimiz üzerinde çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Savaşın başlamasıyla birlikte ABD, Ukrayna'ya destek olma kararı almıştı. ABD Dışişleri Bakanı 26 Şubat'ta yaptığı açıklamada Ukrayna'ya kendini Rusya'ya karşı korumak için 350 milyon dolar askeri yardım gönderdiğini söylemişti. ABD ayrıca bu haftanın başında Stinger füzeleri göndermişti.