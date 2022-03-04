Rusya, Ukrayna'da nükleer santrali mi vurdu? Nükleer santral patladı mı? Radyasyon tehdidi var mı?

Rusya nükleer santrali mi vurdu, nükleer santral patladı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Rusya'nın ele geçirdiği nükleer santraldeki yangın akıllara "Radyasyon tehlikesi var mı?" sorularını getirirken, merak edilen soruya yanıt Ukraynalı yetkililerden geldi.

UKRAYNA'DA NÜKLEER SANTRAL PATLADI MI?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 9. günde devam ederken, dünya tabiri caizse felaketin eşiğinden döndü. Rus kuvvetleri, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'yı vurdu ve tesiste yangın çıktı.Yapılan açıklamada radyasyon seviyesinde herhangi bir değişiklik olmadığı ifade edildi.

RADYASYON TEHDİDİ VAR MI?

Ukraynalı yetkililer Cuma sabahı, tesisin güvenlik altına alındığını ve 'nükleer güvenliğin artık garanti edildiğini' söyledi. Daha önce, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Ukrayna düzenleyicisinin ajansa 'Zaporijya nükleer santral sahasındaki radyasyon seviyelerinde rapor edilen herhangi bir değişiklik olmadığını' söylediğini duyurmuştu. Yerel saat ile 06.20'de yangının söndürüldüğü ve can kaybının yaşanmadığı açıklandı.

BİR AÇIKLAMA DA ABD'DEN

ABD ise en son bilgilerinin tesiste yüksek radyasyon seviyeleri belirtisi göstermediğinin altını çizdi. ABD enerji sekreteri Jennifer Granholm, reaktörlerin 'sağlam muhafaza yapıları tarafından korunduğunu ve reaktörlerin güvenli bir şekilde kapatıldığını' söyledi.

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