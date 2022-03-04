Rusya, Ukrayna'da nükleer santrali mi vurdu? Nükleer santral patladı mı? Radyasyon tehdidi var mı?
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Dün gerçekleşen barış müzakeresinin ardından Rusya, Ukrayna'da bir nükleer tesisi hedef aldı. Rusya nükleer santrali mi vurdu, radyasyon tehdidi var mı, sorularının yanıtı bu kapsamda merak edilen konular arasında yer alıyor. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya, Rus bombalarının hedefi oldu. Dünya nükleer alarm verirken, 'radyasyon tehdidi var mı?' sorusuna yanıt geldi. Nükleer santral patladı mı?
Rusya nükleer santrali mi vurdu, nükleer santral patladı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Rusya'nın ele geçirdiği nükleer santraldeki yangın akıllara "Radyasyon tehlikesi var mı?" sorularını getirirken, merak edilen soruya yanıt Ukraynalı yetkililerden geldi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 9. günde devam ederken, dünya tabiri caizse felaketin eşiğinden döndü. Rus kuvvetleri, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'yı vurdu ve tesiste yangın çıktı.Yapılan açıklamada radyasyon seviyesinde herhangi bir değişiklik olmadığı ifade edildi.
Ukraynalı yetkililer Cuma sabahı, tesisin güvenlik altına alındığını ve 'nükleer güvenliğin artık garanti edildiğini' söyledi. Daha önce, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Ukrayna düzenleyicisinin ajansa 'Zaporijya nükleer santral sahasındaki radyasyon seviyelerinde rapor edilen herhangi bir değişiklik olmadığını' söylediğini duyurmuştu. Yerel saat ile 06.20'de yangının söndürüldüğü ve can kaybının yaşanmadığı açıklandı.
ABD ise en son bilgilerinin tesiste yüksek radyasyon seviyeleri belirtisi göstermediğinin altını çizdi. ABD enerji sekreteri Jennifer Granholm, reaktörlerin 'sağlam muhafaza yapıları tarafından korunduğunu ve reaktörlerin güvenli bir şekilde kapatıldığını' söyledi.