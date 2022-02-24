Ukrayna'dan kan donduran görüntü! Rusların attığı füze bisiklet süren çocuğun üstüne düştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları sonrası başlayan Ukrayna işgali etkisini sürdürüyor. Ukrayna'nın iç bölgelerine doğru ilerlerken hedef gözetmeden atış yapan Rus ordusu sivil halkı hedef almaya devam ediyor.

RUS ORDUSU BİSİKLETE BİNEN ÇOCUĞU HEDEF ALDI

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüde, bisiklet süren küçük bir çocuk Rusya'nın hedefi oldu. Bisiklet sürerken yakınına roket düşen küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybederken görüntüler Rusya'nın sivilleri hedef aldığının kanıtı olarak kayıtlara geçti.

UKRAYNALILAR ŞEHİRLERİ TERK EDİYOR

İki ülke arasındaki çatışmanın şiddeti her geçen gün artarken Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlamalar devam ediyor. Son olarak Kiev'de öğle saatlerinde yeni bir patlama sesi duyuldu. Patlamaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken bölgede sirenler çalmaya başladı. Kiev'den ayrılma ihtimali olanlar şehirden ayrılırken, kalan vatandaşlar metro ve evlerin bodrumuna sığınmaya başladı.