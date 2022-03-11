Rusya Ukrayna'da bir kasabayı vurdu: 6 yaralı - Haberler

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Rusya Ukrayna'da bir kasabayı vurdu: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rusya Ukrayna'da bir kasabayı vurdu: 6 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki bir kasabaya düzenlediği hava saldırısında 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki bir kasabaya düzenlediği hava saldırısında 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 16'ıncı gününde yerleşim bölgesini hedef aldı. Rus Hava Kuvvetleri'nin Kiev bölgesindeki Baryshivka kasabasına düzenlediği hava saldırısında 60 dairenin bulunduğu bir bina ile 4 apartman ve 10 evde büyük hasar meydana geldi. Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda kasabadaki alt yapının zarar gördüğü ve 6 kişinin yaralandığı ifade edildi. - KİEV

Rusya Ukrayna'da bir kasabayı vurdu: 6 yaralı

Rusya Ukrayna'da bir kasabayı vurdu: 6 yaralı

Rusya Ukrayna'da bir kasabayı vurdu: 6 yaralı

Rusya Ukrayna'da bir kasabayı vurdu: 6 yaralı

Rusya Ukrayna'da bir kasabayı vurdu: 6 yaralı

Rusya Ukrayna'da bir kasabayı vurdu: 6 yaralı

Rusya Ukrayna'da bir kasabayı vurdu: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Rus Hava Kuvvetleri, Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Haberler

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