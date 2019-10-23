Rusya: Suriye'nin kuzey doğusundaki petrol sahaları Şam'a geri verilmeli
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye hükümetinin ülkenin kuzey doğusundaki petrol rafinerilerini geri alması gerektiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol rafinerilerinin kontrolünün Şam'a geri verilmesi gerektiğini söyledi.
RIA Novosti haber ajansı Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov'un Suriyeli Kürtler'in sınır bölgesini terk etmeyi garanti etmelerini beklediğini de söyledi. Euronews.com'da Görüntüle