Rusya seyir füzeleriyle Kiev ve Jitomir'i hedef aldı - Haberler

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Rusya seyir füzeleriyle Kiev ve Jitomir'i hedef aldı

İhlas Haber Ajansı, Bekir Keskin - Güncel
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- Rusya seyir füzeleriyle Kiev ve Jitomir'i hedef aldı Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ve Jitomir şehrine füze saldırıları devam ediyor.

- Rusya seyir füzeleriyle Kiev ve Jitomir'i hedef aldı

KİEV - Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ve Jitomir şehrine füze saldırıları devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Rus ordusu birçok Ukrayna kentini seyir füzeleri ile hedef almaya devam ederken, başkent Kiev'e ve Jitomir'e doğru yol alan seyir füzeleri halk tarafından görüntülendi.

Rusya seyir füzeleriyle Kiev ve Jitomir'i hedef aldı

Rusya seyir füzeleriyle Kiev ve Jitomir'i hedef aldı

Rusya seyir füzeleriyle Kiev ve Jitomir'i hedef aldı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Ukrayna, Jitomir, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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