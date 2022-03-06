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Rusya saldırıları altındaki Ukrayna

AA, Jaime Alekos - Güncel
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Metal blokların hazırlanması Barikatların hazırlanması Metalworkshop.com.ua şirketi sahibi Maksym Andrushchyshyn ile röportaj LVIV - Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da, Lviv kentinde saldırılara karşı hazırlıklar devam ediyor.

Metal blokların hazırlanması

Barikatların hazırlanması

Metalworkshop.com.ua şirketi sahibi Maksym Andrushchyshyn ile röportaj LVIV - Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da, Lviv kentinde saldırılara karşı hazırlıklar devam ediyor. Mutfak malzemeleri üreticisi Metalworkshop.com.ua şirketi gönüllü vatandaşlarla birlikte Ukrayna askerleri için metal barikatlar, askeri çelik kaplar üretiyor.

Rusya saldırıları altındaki Ukrayna

Rusya saldırıları altındaki Ukrayna

Rusya saldırıları altındaki Ukrayna

AA / Jaime Alekos - Güncel

Röportaj, Ukrayna, Metal, Rusya, Güncel, Haberler

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