Rusya saldırıları altındaki Ukrayna

Metal blokların hazırlanması

Barikatların hazırlanması

Metalworkshop.com.ua şirketi sahibi Maksym Andrushchyshyn ile röportaj LVIV - Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da, Lviv kentinde saldırılara karşı hazırlıklar devam ediyor. Mutfak malzemeleri üreticisi Metalworkshop.com.ua şirketi gönüllü vatandaşlarla birlikte Ukrayna askerleri için metal barikatlar, askeri çelik kaplar üretiyor.