Rusya saldırıları altındaki Ukrayna
AA, Jaime Alekos - Güncel
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Metal blokların hazırlanması Barikatların hazırlanması Metalworkshop.com.ua şirketi sahibi Maksym Andrushchyshyn ile röportaj LVIV - Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da, Lviv kentinde saldırılara karşı hazırlıklar devam ediyor.
Metal blokların hazırlanması
Barikatların hazırlanması
Metalworkshop.com.ua şirketi sahibi Maksym Andrushchyshyn ile röportaj LVIV - Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da, Lviv kentinde saldırılara karşı hazırlıklar devam ediyor. Mutfak malzemeleri üreticisi Metalworkshop.com.ua şirketi gönüllü vatandaşlarla birlikte Ukrayna askerleri için metal barikatlar, askeri çelik kaplar üretiyor.