Rusya Sağlık Bakanı: Koronavirüs aşısının klinik denemeleri tamamlandı Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının klinik denemelerinin tamamlandığını açıkladı.

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının klinik denemelerinin tamamlandığını açıkladı.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Bakan Murashko basına yaptığı açıklamada, Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği koronavirüs aşısının klinik denemelerinin tamamlandığını belirterek, "Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği koronavirüs aşısının klinik denemeleri tamamlandı, kayıt prosedürü için belgeler hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.Murashko ayrıca, Viroloji ve Biyoteknoloji Devlet Araştırma Merkezi Vektör tarafından geliştirilen başka bir aşının da klinik deneme aşamasında olduğunu vurguladı. Murashko, buna ek olarak, gelecek 1,5- 2 ay içerisinde 2 aşının daha geliştiricilerinin, gönüllüler üzerinde klinik denemelere başlanması için başvuru yapacağını beklediklerini aktardı.

Kaynak: DHA