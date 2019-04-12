Rusya S-350'nin İlk Etap Üretimine Başladı

– Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Alexei Krivoruchko, Rusya'nın yeni savunma sistemi S-350'nin üretimine başlandığını belirtti.

Rusya haber ajansı TASS'da yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Alexei Krivoruchko, yeni hava savunma sistemi S-350 Vityaz'ın devlet tarafından sertifikalandırılmasının neredeyse başarıyla tamamlanmak üzere olduğunu ve sistemin ilk etap üretimine başlandığını belirtti.

Haberde, Krivoruchko'nun konuyla ilgili "26 Mart'ta başarıyla gerçekleştirilen denemeler S-300PS'lerin yerini alması beklenen yeni hava savunma sistemi S-350 Vityaz'ın devlet sertifikasyon testlerini geçti. Eşzamanlı olarak ilk serinin üretimi de başladı ve bu yıl tamamlanmış olacak" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Almaz-Antey tarafından geliştirilen 'S-350 Vityaz hava savunma sistemi' 60 km azami menzile ve 30 km irtifaya sahip. Bu da havadaki ve balistik hedefleri vurması için geliştirildiği anlamına geliyor ve bir sistemde 12 hava savunma füzesi bulunuyor.

Kaynak: DHA