Rusya'nın Ukrayna saldırıları - Metro istasyonlarında kalan aileler - Haberler

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Rusya'nın Ukrayna saldırıları - Metro istasyonlarında kalan aileler

AA - Jaime Alekos - Güncel
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Metro vagonunda bebeğine yemek yediren bir anne Vagonda yaşayan Ukraynalılar Metro istasyonunda kalan insanlar ?KİEV - Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 18. gününde devam ederken Ukrayna'nın başkenti Kiev'de metro istasyonlarına sığınan aileler evlerine dönemiyor.

Metro vagonunda bebeğine yemek yediren bir anne

Vagonda yaşayan Ukraynalılar

Metro istasyonunda kalan insanlar ?KİEV - Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 18. gününde devam ederken Ukrayna'nın başkenti Kiev'de metro istasyonlarına sığınan aileler evlerine dönemiyor.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları - Metro istasyonlarında kalan aileler

Rusya'nın Ukrayna saldırıları - Metro istasyonlarında kalan aileler

Rusya'nın Ukrayna saldırıları - Metro istasyonlarında kalan aileler

AA / Jaime Alekos - Güncel

Ukrayna, Rusya, Metro, Kiev, Güncel, Haberler

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