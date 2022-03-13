Rusya'nın Ukrayna saldırıları - Metro istasyonlarında kalan aileler
AA - Jaime Alekos - Güncel
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Metro vagonunda bebeğine yemek yediren bir anne Vagonda yaşayan Ukraynalılar Metro istasyonunda kalan insanlar ?KİEV - Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 18. gününde devam ederken Ukrayna'nın başkenti Kiev'de metro istasyonlarına sığınan aileler evlerine dönemiyor.
Metro vagonunda bebeğine yemek yediren bir anne
Vagonda yaşayan Ukraynalılar
Metro istasyonunda kalan insanlar ?KİEV - Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 18. gününde devam ederken Ukrayna'nın başkenti Kiev'de metro istasyonlarına sığınan aileler evlerine dönemiyor.