Rusya'nın "sosis kralı" evinin bahçesindeki saunada arbaletle öldürüldü
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Rusya'nın "sosis kralı" evinin bahçesindeki saunada arbaletle öldürüldü

03.11.2020 17:02 | Son Güncelleme: 03.11.2020 17:38
Rusya'nın

Rusya'da "sosis kralı" olarak bilinen iş insanı Vladimir Marugov, evinin bahçesindeki saunada Tatar yayı olarak bilinen arbaletle öldürüldü. Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Rusya'daki Vyasnaya Imperia ve Ozeretsky Kolbassy et fabrikalarının sahibi ünlü iş insanı Vladimir Marugov, başkent Moskova yakınlarındaki Istra kasabasında bulunan evinin bahçesindeki saunada öldürüldü.

EŞİ PENCEREDEN KAÇMAYI BAŞARDI

Rusya Soruşturma Komitesi'nin yaptığı açıklamaya göre; bir grup maskeli saldırgan, Vladimir Marugov'un evine girdi. Saldırganlar cinayet öncesinde Marugov ile eşi Gaziyeva'yı birbirine bağlayarak onlardan para istedi. Saldırı sırasında Marugov'un yanında bulunan eşi Sabina Gaziyeva pencereden kaçmayı başararak polisi aradı. Polis olay yerine vardığında Marugov'ın cansız bedenini ve saldırganların onu öldürmek için kullandıkları arbaleti buldu.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Rusya Soruşturma Komitesi, resmi internet sitesinde olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Olay Rus medyasına yansırken, bir şüphelinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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