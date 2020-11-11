Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi
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Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi

11.11.2020 09:54 | Son Güncelleme: 11.11.2020 12:31

Rusya'nın Yamal Yarımadası'ndaki kıyıda tespit edilen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşılaşılan yaklaşık 3 bin morstan oluşan sürüsü, bilim insanlarını umutlandırdı.

Rusya'nın kuzeyindeki Yamal Yarımadası'nda nesli tükenme tehlikesinde olan morsların bir arada bulunması bilim insanlarını şaşırttı.

3 BİN MORS GÖRÜLDÜ

Ülkenin Karadeniz kıyısında yer alan bölgede yaşayan ve buzulların erimesiyle nesli küçülen 3 bin morsun bir arada sosyalleştiği anlar bilim insanları tarafından görüntülendi. Görüntülerde morsların popülasyonunun arttırdığı dikkat çekiyor.

Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi

BENZERSİZ AÇIK HAVA LABORATUVARI SAYESİNDE TESPİT EDİLEBİLDİLER

Rusya Bilim Akademisi'nde kıdemli bir Arktik araştırmacısı olan Aleksander Sokolov, "Bu uğrama noktasının tespiti benzersiz. Çünkü sürüde hem dişi hem erkek hem de farklı yaştan yavrular bulunuyor."

Sokolov'un ayrıca buna 'benzersiz bir açık hava laboratuvarı' adını verdiği ve ekibinin bu sayede bir seferde binlerce morsu analiz etmesine olanağı bulduğunu söylediği belirtildi.

Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi
Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
KRALTAY: Tukenmese kaç tane olurmuş acaba
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