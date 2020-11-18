Rusya'nın, Dağlık Karabağ'a uçakla nakliye sayısı 170'i aştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya'nın, Dağlık Karabağ'a uçakla nakliye sayısı 170'i aştı

18.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 18.11.2020 13:53
Rusya'nın, Dağlık Karabağ'a uçakla nakliye sayısı 170'i aştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'a askeri sevkiyatın hala devam ettiğini açıklarken şuana kadar kargo uçaklarıyla nakliye sayısının 170'i aştığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'a askeri sevkiyatın hala devam ettiğini açıklarken şuana kadar kargo uçaklarıyla nakliye sayısının 170'i aştığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'a yapılan Rus Barış Gücü askerlerinin sevkiyatına dair bilgi verildi. Rusya'dan 15. Motorlu Piyade Tugayı'nın, Dağlık Karabağ'daki tampon bölgeye sevkiyatının devam ettiği belirtilerek şuana kadar IL-76 ve AN-124 tipi kargo uçaklarıyla Rusya'daki Ulyanovsk Havaalanı'ndan Erivan'daki Eberuni Havaalanı'na toplamda 170'den fazla sefer düzenlendiği açıklandı. Seferler sırasında askeri personel, silah, teçhizat ve askeri malzemelerin taşındığı ifade edilirken son sevkiyatlara dair görüntüler de yayınlandı.

Rus Barış Gücü karargahı Hankendi'ye konuşlandırıldı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşekov, bölgede ateşkes kurallarına tam olarak uyulduğunu ifade ederken, "Şu anda ateşkes ve tüm çatışmalar ile ilgili gözetim barış gücü birimleri tarafından güney sorumluluk alanında 9 gözlem noktasında ve kuzey sorumluluk alanında 9 gözlem noktasında gerçekleştiriliyor. Laçin koridorunda Barış Gücü birliklerine ait konvoyların geçişini sağlayan 7 geçici gözlem noktası faaliyette. Komuta merkezinden barış operasyonunun koordine edildiği Rus Barış Gücü Karargahı Hankendi'ye konuşlandırıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açıklanan kararnamesi uyarınca Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ topraklarında insani müdahale merkezinin kurulmasını organize etti" şeklinde konuştu. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Rusya, Dağlık Karabağ'a hava gücü gönderdi
Rusya, Dağlık Karabağ'a hava gücü gönderdi
Son dakika haberi | Rusya, Dağlık Karabağ'a 1 günde 400 asker sevk etti
Son dakika haberi | Rusya, Dağlık Karabağ'a 1 günde 400 asker sevk etti
Rusya Federasyon Konseyi, Dağlık Karabağ'a asker gönderilmesini onayladı
Rusya Federasyon Konseyi, Dağlık Karabağ'a asker gönderilmesini onayladı

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Cevdet Yılmaz Meral Akşener Berat Albayrak Mustafa Şentop
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Mert Günok Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kaza Kasım Medya Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya'nın, Dağlık Karabağ'a uçakla nakliye sayısı 170'i aştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 13:57:24. #1.15#
title