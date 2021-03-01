Rusya lideri Putin'le görüşen Paşinyan'dan "U" dönüşü: İskender füzeleriyle ilgili yanlış bilgilendirilmişim
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ordunun istifa çağrılarına neden olduğu iddia edilen Rusya'ya ait İskender füzeleriyle ilgili olarak Rus lider Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Paşinyan görüşmede İskender füzeleriyle ilgili yanlış bilgilendirildiğini söyledi ve geri adım attı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ermenistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre; ikili, Paşinyan'ın bir televizyon programından İskender füzeleri için sarf ettiği sözleri değerlendirdi.
PAŞİNYAN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLMİŞ!
Ofisten yapılan açıklamada; Ermenistan Başbakanının gerçekleri araştırdıktan sonra yanlış bilgilendirildiğini anladığı ve bu sözlerin Rus-Ermeni müttefik ilişkilerini hedef almadığı kaydedildi.
YAKIN İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR MESAJI
Açıklamanın devamında, "Ermenistan Cumhuriyeti askeri, sanayi ve yüksek teknoloji sektörlerinde Rusya Federasyonu ile yakın iş birliğine devam ediyor. Bu birlikteliği bunu daha da derinleştirmek için adımlar atmayı planlıyor" ifadeleri kullanıldı.
NE OLMUŞTU?
Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Başbakan Paşinyan ile hükümeti istifaya davet etmişti. Ordunun bu çağrısının nedeninin ise Paşinyan'ın Rusya'nın İskender füzelerinin başarısızlığı üzerine yaptığı açıklamalar olduğu iddia edilmişti. Paşinyan ordunun istifa çağrılarını darbe girişimi olarak nitelendirmiş ve sokağa davet ettiği taraftarlarına mücadele çağrısı yapmıştı.
Muhalif protestocular, artık görevde görmek istemedikleri Nikol Paşinyan'ı istifaya zorlamak amacıyla bugün başkent Erivan'daki hükümet binasını bastı. Baskın sırasında Paşinyan'ın binada olduğu da gelen iddialar arasında yer aldı. Paşinyan karşıtı sloganlar atan grup bir süre tepkilerini gösterdikten sonra olaysız bir şekilde hükümet binasından ayrıldı.