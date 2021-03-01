Rusya lideri Putin'le görüşen Paşinyan'dan "U" dönüşü: İskender füzeleriyle ilgili yanlış bilgilendirilmişim

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ordunun istifa çağrılarına neden olduğu iddia edilen Rusya'ya ait İskender füzeleriyle ilgili olarak Rus lider Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Paşinyan görüşmede İskender füzeleriyle ilgili yanlış bilgilendirildiğini söyledi ve geri adım attı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ermenistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre; ikili, Paşinyan'ın bir televizyon programından İskender füzeleri için sarf ettiği sözleri değerlendirdi.

PAŞİNYAN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLMİŞ!

Ofisten yapılan açıklamada; Ermenistan Başbakanının gerçekleri araştırdıktan sonra yanlış bilgilendirildiğini anladığı ve bu sözlerin Rus-Ermeni müttefik ilişkilerini hedef almadığı kaydedildi.

YAKIN İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR MESAJI

Açıklamanın devamında, "Ermenistan Cumhuriyeti askeri, sanayi ve yüksek teknoloji sektörlerinde Rusya Federasyonu ile yakın iş birliğine devam ediyor. Bu birlikteliği bunu daha da derinleştirmek için adımlar atmayı planlıyor" ifadeleri kullanıldı.