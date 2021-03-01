Rusya lideri Putin'le görüşen Paşinyan'dan "U" dönüşü: İskender füzeleriyle ilgili yanlış bilgilendirilmişim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rusya lideri Putin'le görüşen Paşinyan'dan "U" dönüşü: İskender füzeleriyle ilgili yanlış bilgilendirilmişim

01.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:38

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ordunun istifa çağrılarına neden olduğu iddia edilen Rusya'ya ait İskender füzeleriyle ilgili olarak Rus lider Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Paşinyan görüşmede İskender füzeleriyle ilgili yanlış bilgilendirildiğini söyledi ve geri adım attı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ermenistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre; ikili, Paşinyan'ın bir televizyon programından İskender füzeleri için sarf ettiği sözleri değerlendirdi.

PAŞİNYAN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLMİŞ!

Ofisten yapılan açıklamada; Ermenistan Başbakanının gerçekleri araştırdıktan sonra yanlış bilgilendirildiğini anladığı ve bu sözlerin Rus-Ermeni müttefik ilişkilerini hedef almadığı kaydedildi.

YAKIN İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR MESAJI

Açıklamanın devamında, "Ermenistan Cumhuriyeti askeri, sanayi ve yüksek teknoloji sektörlerinde Rusya Federasyonu ile yakın iş birliğine devam ediyor. Bu birlikteliği bunu daha da derinleştirmek için adımlar atmayı planlıyor" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Başbakan Paşinyan ile hükümeti istifaya davet etmişti. Ordunun bu çağrısının nedeninin ise Paşinyan'ın Rusya'nın İskender füzelerinin başarısızlığı üzerine yaptığı açıklamalar olduğu iddia edilmişti. Paşinyan ordunun istifa çağrılarını darbe girişimi olarak nitelendirmiş ve sokağa davet ettiği taraftarlarına mücadele çağrısı yapmıştı.

Muhalif protestocular, artık görevde görmek istemedikleri Nikol Paşinyan'ı istifaya zorlamak amacıyla bugün başkent Erivan'daki hükümet binasını bastı. Baskın sırasında Paşinyan'ın binada olduğu da gelen iddialar arasında yer aldı. Paşinyan karşıtı sloganlar atan grup bir süre tepkilerini gösterdikten sonra olaysız bir şekilde hükümet binasından ayrıldı.

Rusya lideri Putin'le görüşen Paşinyan'dan 'U' dönüşü: İskender füzeleriyle ilgili yanlış bilgilendirilmişim

İlgili Haberler

Son Dakika: Ermenistan yangın yeri! Muhalif göstericiler hükümet binasını bastı
Son Dakika: Ermenistan yangın yeri! Muhalif göstericiler hükümet binasını bastı
Haber Yorumları (1)
ALİ: akpeye laf atıp tutanlar böyle biri geçsinde başımıza görün bizimkilerin değerini
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Mustafa Şentop Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Türkan Şoray Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Ünal Karaman Osman Özköylü Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İstifa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya lideri Putin'le görüşen Paşinyan'dan "U" dönüşü: İskender füzeleriyle ilgili yanlış bilgilendirilmişim - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 14:42:32. #1.16#
title